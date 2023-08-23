500 عملية ناجحة لزراعة الكلى في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

احتفت «بيورهيلث»، أكبر منصة متكاملة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، بالإنجاز الصحي النوعي المتمثل في إتمام أكثر من 500 عملية زراعة كلى ناجحة. وتحقق الإنجاز المهم ضمن «برنامج زراعة الكلى»، الذي يتم بالشراكة بين «مدينة الشيخ خليفة الطبية» ومركز «صحة» لرعاية الكلى، التابعين لمنصة «بيورهيلث». ويجسّد الإنجاز التزام «بيورهيلث» الراسخ بتحسين مخرجات الرعاية الصحية، والارتقاء بجودة الحياة وصحة المجتمع.

وللاحتفال بهذا الإنجاز الكبير، نظمت «بيوهيلث» فعالية خاصة حضرتها شايستا آصف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في «بيورهيلث» وكبار المسؤولين من كلٍ من «صحة» و«بيورهيلث».

وكانت «مدينة الشيخ خليفة الطبية»، قد أطلقت، تحت إشراف شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، برنامج زراعة الكلى عام 2008. ويضم البرنامج جرّاحين من مدينة الشيخ خليفة الطبية وأطباء كلى متخصصين في الزراعة من مركز «صحة» لرعاية الكلى.

وقالت شايستا آصف الرئيس التنفيذي للعمليات في «بيورهيلث»: «نفخر بإنجاز ما يتجاوز 500 عملية زرع كلى بنجاح ضمن إطار برنامج زراعة الكلى، بما يمثل قفزة نوعية في مسيرة (بيورهيلث) المتواصلة لتحسين الحياة وتعزيز طول العمر، ويؤكد حرصنا الدائم على الارتقاء بصحة المجتمع وإنقاذ الأرواح. ونلتزم من جانبنا بتقديم رعاية استثنائية ومتميزة، وفتح آفاق جديدة، ومواصلة تعزيز قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات».

وقال سعيد الكويتي، الرئيس التنفيذي في شركة «صحة»: «يعكس هذا الإنجاز الكبير التزام شركة (صحة) الراسخ بتعزيز مخرجات الرعاية الصحية في أبوظبي».

معايير التميّز

تشرف «بيورهيلث» على شبكة «صحة» للرعاية الصحية و«مدينة الشيخ خليفة الطبية»، وتلتزم برفع معايير التميّز في قطاع الرعاية الصحية، ودعم الحلول الصحية المتقدمة، وتطوير علم طول العمر. وعبر محفظة متنوعة تضم أكثر من 25 مستشفى و100 عيادة وعدداً من مراكز التشخيص وحلول التأمين والصيدليات والتكنولوجيا والتوريدات الصحية، تحافظ «بيورهيلث» على مكانتها المرموقة في طليعة أنظمة الرعاية الصحية المتقدمة. وضمن إطار جهود بيورهيلث، يمكن لمركز «صحة» لرعاية الكلى ومدينة الشيخ خليفة الطبية تقديم رعاية قائمة على التكنولوجيا تعد الأكثر تقدماً، بوجود كوادر صحية من أصحاب المهارات العالية، مما يحسن نتائج المرضى إلى أبعد حد. وتهدف «بيورهيلث» إلى إطلاق رؤية الرعاية الصحية المستقبلية من دولة الإمارات إلى العالم، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للرعاية الصحية المتطورة.