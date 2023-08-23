الخميس 24 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مناقشة مستقبل الأخبار والاتجاهات الاعلامية

مولافي متحدثاً أمام الحضور في مقر نادي دبي للصحافة (من المصدر)
24 أغسطس 2023 01:00

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«الطاقة والبنية التحتية» تكرّم منتسبي «انطلاقة»
7 يناير موعد انطلاق ماراثون دبي

نظم نادي دبي للصحافة، أمس في مقره بدبي، جلسة معرفية لقطاع الإعلام تحت عنوان «أهم 5 تحولات أمام مستقبل الأخبار»، تحدث خلالها الباحث أفشين مولافي، زميل أعلى في معهد السياسة الخارجية بجامعة جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة بواشنطن ومستشار بشركة إكسفورد اناليتيكا للتحاليل والاستشارات الدولية، حول شكل الأخبار المنتشرة في الإعلام العالمي، وتأثير صياغة العناوين والأخبار العاجلة على الاتجاهات الإعلامية المستقبلية.
وأكد مولافي، خلال الجلسة، أهمية أن يولي الصحفيون والعاملون في غرف الأخبار اهتماماً وثيقاً بالاتجاهات الإعلامية الحديثة؛ نظراً لتأثيرها المباشر على المهارات المستقبلية للتحرير ومدى توافر الأخبار على المنصات الرقمية في ظل تأثر العالم بالثورة الصناعية الرابعة ودخول الذكاء الاصطناعي مجال الإعلام واعتماد الأفراد والمؤسسات على منصات التواصل الاجتماعي إلى حد باتت فيه جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للملايين حول العالم.
وفي سياق أهم التحولات المنتظرة أمام مستقبل الأخبار، قال مولافي خلال الجلسة: «إن عالم الصحافة مختلف اليوم عما كان عليه قبل 4 سنوات، والمؤشرات الراهنة تكشف بوضوح عن أن الاتجاه الذي سيسود المشهد الإعلامي خلال السنوات القليلة القادمة هو زيادة الاعتماد على تطبيقات (الميتافيرس) في مجال الإعلام»، مشيراً إلى أن الأهم من قراءة الاتجاهات الإعلامية الحديثة المتوقع ظهورها خلال العامين المقبلين، هو أن يدرك العاملون في هذا المجال كيفية قراءة هذه الاتجاهات بشكل دقيق، بالاعتماد على ثقافته الفردية وفهمه الشخصي بعيداً عن الكلام الاستهلاكي والحقائق التي يروج لها في «الإنترنت» لأهداف وأجندات مختلفة.

نادي دبي للصحافة
دبي
آخر الأخبار
نيوكاسل وليفربول.. «حوار النار»!
الرياضي
نيوكاسل وليفربول.. «حوار النار»!
اليوم 11:50
بلدية أبوظبي تدعو إلى التخلص السليم من المخلفات
الإمارات
بلدية أبوظبي تدعو إلى التخلص السليم من المخلفات
اليوم 11:38
«الهيئة» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية
الرياضي
«الهيئة» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية
اليوم 11:35
«الطاقة والبنية التحتية» تكرّم منتسبي «انطلاقة»
الإمارات
«الطاقة والبنية التحتية» تكرّم منتسبي «انطلاقة»
اليوم 11:31
بنزيمة وسانتو.. من ينتصر في «اختبار القوى»؟
الرياضي
بنزيمة وسانتو.. من ينتصر في «اختبار القوى»؟
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©