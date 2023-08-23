مناقشة مستقبل الأخبار والاتجاهات الاعلامية

دبي (الاتحاد)

نظم نادي دبي للصحافة، أمس في مقره بدبي، جلسة معرفية لقطاع الإعلام تحت عنوان «أهم 5 تحولات أمام مستقبل الأخبار»، تحدث خلالها الباحث أفشين مولافي، زميل أعلى في معهد السياسة الخارجية بجامعة جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة بواشنطن ومستشار بشركة إكسفورد اناليتيكا للتحاليل والاستشارات الدولية، حول شكل الأخبار المنتشرة في الإعلام العالمي، وتأثير صياغة العناوين والأخبار العاجلة على الاتجاهات الإعلامية المستقبلية.

وأكد مولافي، خلال الجلسة، أهمية أن يولي الصحفيون والعاملون في غرف الأخبار اهتماماً وثيقاً بالاتجاهات الإعلامية الحديثة؛ نظراً لتأثيرها المباشر على المهارات المستقبلية للتحرير ومدى توافر الأخبار على المنصات الرقمية في ظل تأثر العالم بالثورة الصناعية الرابعة ودخول الذكاء الاصطناعي مجال الإعلام واعتماد الأفراد والمؤسسات على منصات التواصل الاجتماعي إلى حد باتت فيه جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للملايين حول العالم.

وفي سياق أهم التحولات المنتظرة أمام مستقبل الأخبار، قال مولافي خلال الجلسة: «إن عالم الصحافة مختلف اليوم عما كان عليه قبل 4 سنوات، والمؤشرات الراهنة تكشف بوضوح عن أن الاتجاه الذي سيسود المشهد الإعلامي خلال السنوات القليلة القادمة هو زيادة الاعتماد على تطبيقات (الميتافيرس) في مجال الإعلام»، مشيراً إلى أن الأهم من قراءة الاتجاهات الإعلامية الحديثة المتوقع ظهورها خلال العامين المقبلين، هو أن يدرك العاملون في هذا المجال كيفية قراءة هذه الاتجاهات بشكل دقيق، بالاعتماد على ثقافته الفردية وفهمه الشخصي بعيداً عن الكلام الاستهلاكي والحقائق التي يروج لها في «الإنترنت» لأهداف وأجندات مختلفة.