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«دبي للأسنان» يحصل على لقب «مركز للرعاية الصحية الموحدة»

خولة بالهول
24 أغسطس 2023 01:00

دبي (وام)

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حصل مستشفى دبي للأسنان - أول وأكبر مستشفى متخصص بطب الأسنان في الإمارة - على لقب «مركز للرعاية الصحية الموحدة» من قبل الأولمبياد الخاص الإماراتي، ليصبح أول مستشفى أسنان في إمارة دبي يحصل على هذا الاعتراف، تثميناً للخدمات المميزة التي يقدمها للعناية بالفم والأسنان لدى أصحاب الهمم.
وقالت الدكتورة خولة حميد بالهول مديرة مستشفى دبي للأسنان: إن هذا الإنجاز يأتي نتيجة الالتزام بنهج «المريض أولاً»، والذي يُعد القيمة الأساسية لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، حيث يمثل هذا الاعتراف مصدر إلهام لفريق العاملين في المستشفى، ويسهم في مواصلته تقديم خدماته المميزة بوصفه مركزاً متخصصاً للعناية بالفم لأصحاب الهمم، فضلاً عن توفير مجموعة خدمات صحية موثوقة مع التركيز على السلامة والرفاهية ومتطلبات الرعاية الصحية الخاصة لأصحاب الهمم. وأضافت: «نفخر بتقديم خدمات الرعاية الطبية بصحة الفم والأسنان المتقدمة التي تم تصميمها تحديداً لتلبي الاحتياجات الصحية الخاصة لأصحاب الهمم، ويسرنا الحصول على هذا اللقب من قبل الأولمبياد الخاص الإماراتي، ما يمثل اعترافاً بجهود الفريق المبذولة، ويشجعنا على مواصلة تحقيق تأثير إيجابي في حياة أصحاب الهمم».

دبي
طب الأسنان
الأولمبياد الخاص الإماراتي
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