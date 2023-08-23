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«حديقة أم الإمارات» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

أرشيفية
24 أغسطس 2023 01:00

أبوظبي (وام)

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 تحتفي حديقة «أم الإمارات» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف يوم 28 أغسطس الجاري، وذلك في إطار احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة التي تكرم المرأة، وتحتفي بإنجازاتها وبدورها الفاعل في المجتمع. وستقام فعالية يوم المرأة الإماراتية التي تستضيفها الحديقة هذا العام، تحت شعار «نتشارك للغد»، الذي تمّ اعتماده شعاراً رسمياً لاحتفالات هذا العام تماشياً مع «عام الاستدامة 2023» وفي إطار التزام دولة الإمارات وجهودها الرامية إلى إيجاد حلول مبتكرة لتحديات الاستدامة.
وأكدت رشا قبلاوي مديرة الاتصال المؤسسي في شركة «سنيار» القابضة، والمتحدثة الرسمية باسم حديقة «أم الإمارات» على القيم الراسخة التي تتبناها الحديقة والتزامها الراسخ بتعزيز الترابط المجتمعي وتمكين المرأة ودعمها، وقالت: «نحن سعداء بالتعاون الرائع الذي وطدناه مع المرأة الإماراتية عبر مبادراتنا المختلفة، ونعتز بمشاركاتها الفاعلة ونشكرها على جميع إسهاماتها ودورها الحيوي في بناء دولة الإمارات وتعزيز مكانتها العالمية».

أم الإمارات
حديقة أم الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
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