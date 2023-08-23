إعلان القوائم الأولية لمرشحي «الوطني» غداً

هدى الطنيجي (أبوظبي)

تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات عن القوائم الأولية للمواطنين الذين استوفوا إجراءات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك غداً الجمعة، بعد أن أنهت مقار اللجان المنتشرة في إمارات الدولة كافة استقبال الراغبين في تقديم طلبات الترشح للدورة الانتخابية الجديدة على مدار 4 أيام متتالية في 9 مراكز مختلفة على مستوى إمارات الدولة.

وستتضمن القوائم أسماء وصور المواطنين الواردة أسماؤهم للمرشحين المحتملين الذين أتموا إجراءات تسجيل طلبات الترشح للانتخابات، على مختلف المنصات الإلكترونية التابعة لها، وذلك بعد التحقق من استكمال الشروط وفق القواعد المنظمة لعملية ترشحهم، فيما لن يعلن عن المرشحين ممن لم يستوفوا الشروط المطلوبة.

وأعلنت اللجنة أنه وفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ستلي مرحلة إعلان القائمة الأولية للمرشحين مباشرة، فترة تقديم طلبات الطعون على المرشحين في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس، وبحيث ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون خلال الفترة من تاريخ 29 إلى تاريخ 31 أغسطس

وسيتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في 2 سبتمبر 2023م. على أن يتم تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 سبتمبر المقبل، وفقاً للشروط المقررة لذلك في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

بدء الحملات

ستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين اعتباراً من 11 سبتمبر 2023، وتستمر لمدة (23) يوماً، ويمكن للراغبين التعرف على مختلف المحطات للعملية الانتخابية في الدورة الخامسة زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي المتوافر على متجري «آبل ستور» و«جوجل بلاي»، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أو عبر خدمة «الواتساب» على الرقم (600500005).