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«الشارقة للاتصال الحكومي» تستقبل أكثر من 1530 مشاركة

«الشارقة للاتصال الحكومي» تستقبل أكثر من 1530 مشاركة
24 أغسطس 2023 01:01

الشارقة (الاتحاد)

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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن عدد الملفات المقدمة لفئات الجائزة المختلفة في دورتها الحالية 2023، وصل إلى أكثر من 1530 مشاركة عربية وعالمية من 37 دولة، تم استقبالها من المبدعين في مجال الاتصال من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والأفراد، ويتزامن الإعلان عن نتائجها مع انعقاد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يومي 13 و14 سبتمبر المقبل في «إكسبو الشارقة».
وأوضح المكتب الإعلامي أن العدد الإجمالي من الملفات المقبولة وصل إلى 314 ملفاً بعدما استوفت شروط الجائزة وأحكامها، وتوزعت بين 91 ملفاً مقبولاً من دولة الإمارات العربية المتحدة و223 ملفاً مقبولاً من باقي دول العالم، وجاءت أبرز 5 مشاركات من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، من مصر، والسعودية، والأردن، والمغرب، وسوريا، كما تلقت الجائزة مشاركات من كل من: الجزائر، أستراليا، بنغلاديش، كندا، إثيوبيا، فرنسا، غانا، الهند، إيران، كينيا، الكويت، لبنان، ملاوي، نيجيريا، سلطنة عمان، باكستان، فلسطين، الفلبين، روسيا، رواندا، السنغال، السودان، تونس، أوغندا، المملكة المتحدة، اليمن، زامبيا، زيمبابوي، البحرين، العراق.
وتصدرت فئة «أفضل اتصال يستهدف الشباب» قائمة الفئات العربية بـ53 مشاركة، تبعتها فئة «أفضل متحدث رسمي» بـ41 مشاركة، ثم فئة «أفضل منظومة اتصال متكاملة» بـ37 مشاركة، تلتها فئة «أفضل حملة لدعم المسؤولية الاجتماعية» بـ33 مشاركة، ثم فئة «أفضل اتصال لبناء وإدارة السمعة المؤسسية» بـ25 مشاركة.
وعلى صعيد المشاركات العالمية، تصدرت فئة «أفضل خطة اتصال لدعم برامج الأمن الغذائي» القائمة وذلك بـ31 مشاركة، تلتها فئة «أفضل اتصال عن طريق محتوى إعلامي» بـ19 مشاركة، تبعتها فئتي «أفضل استراتيجية اتصال للتعامل مع أزمة» و«أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التحديات التنموية» بـ15 مشاركة لكلا منهما، ثم فئة «أفضل بحث علمي تطبيقي في الاتصال الحكومي» بـ13 مشاركة.
يذكر أن الجائزة أغلقت باب التقديم لدورتها العاشرة في 15 أغسطس الجاري، حيث تباشر لجنة تحكيم الجائزة فرز الملفات المشاركة، بينما سيتم اختيار الفائزين وتكريمهم في حفل خاص ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

الشارقة للاتصال الحكومي
الشارقة
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