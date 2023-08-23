يومياً.. 100 ألف سائق يتلقون توعية بقواعد السلامة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة الممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وشركائها الاستراتيجيين، أن الحملة الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 2023، نجحت في شهرها الأول في تعزيز وعي أكثر من 100 ألف شخص يومياً من السائقين ومرتادي محطات الوقود بقواعد السلامة والأمن المتبعة في المحطات، بما يعكس نجاح الحملة في الوصول إلى مستهدفيها وتحقيق نتائج إيجابية على صعيد تعزيز مؤشرات الأمن والسلامة في محطات الوقود.

وشهدت الحملة التي تأتي بالشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «امارات»، وشركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك»، التزاماً تاماً من مستخدمي محطات الوقود بمؤشرات الأمان والسلامة والقواعد والسلوكيات الخمسة الصحيحة التي قدمتها الحملة لضمان السلامة والأمن في المحطات، والمتمثلة بإبطاء السرعة إلى (20 كلم/ساعة) عند الدخول إلى المحطة، وعدم ترك السيارة إلا للدواعي القصوى والامتناع عن التدخين وإطفاء المحرك والتأكد من إحكام إغلاق خزان الوقود.

نتائج استثنائية

وأعرب المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول عن سعادته بالنتائج الاستثنائية التي تحققها الحملة والتي تأتي نتيجة الجهود الرائدة التي تبذلها اللجنة المشتركة للأمن والسلامة وحرصها على العمل وفق رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارات كواحدة من أكثر دول العالم أمناً وسلامة، مؤكداً أن الحملة تحظى بمتابعة وبدعم كبير من وزارة الطاقة والبنية التحتية انطلاقاً من حرصها على تعزيز مقومات الأمن والسلامة وجودة الحياة في المجتمع ودعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وأكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية أن الحملة الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود تواصل هذا العام تحقيق نقلات نوعية على المستويات التوعوية والتنفيذية، وذلك في ظل تكامل الجهود الوطنية والعمل المشترك والبناء بين كافة الشركاء الاستراتيجيين للحملة لتحقيق أفضل مؤشرات السلامة وتعزيز الوعي لدى مستخدمي محطات الوقود بقواعد الأمن والسلامة لحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن القيادة العامة للدفاع المدني تضع أولوية السلامة في محطات الوقود ضمن خططها التوعوية، وتعمل تحت إشراف وزارة الداخلية لدعم الحملة وتمكينها من تحقيق مستهدفاتها على صعيد تعزيز الأمن والسلامة والحماية.

إلى ذلك أكد المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع» أهمية النتائج الإيجابية التي تحققها الحملة منذ انطلاقها، لا سيما على صعيد رفع معدلات التوعية لدى السائقين فيما يتعلق بالسلامة والوقاية أثناء استخدام محطات تعبئة الوقود، وتعزيز التزامهم بالتعليمات والإرشادات التي من شأنها المحافظة على سلامتهم وسلامة العاملين في محطات الوقود، مثمناً جهود اللجنة المشتركة للأمن والسلامة وحرصها على تحقيق أعلى مؤشرات الأمن والسلامة في محطات الوقود.

من جهته، أشار علي خليفة الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول «امارات» إلى أن نجاح الحملة في توعية أكثر من 100 ألف سائق يومياً، إلى الآن، هو مؤشر قوي على النجاح الذي تحققه ووصولها إلى شريحة واسعة من المستهدفين، وتمكنها من رفع مستوى وعي مستخدمي محطات الوقود بقواعد السلامة والإجراءات السليمة الواجب اتباعها في المحطات لضمان الأمن والسلامة، مشيراً إلى أهمية الدور التوعوي للحملة في تعزيز التزام السائقين من مستخدمي محطات الوقود بقواعد الأمن والسلامة، وبالتالي ضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

تعزيز مستوى الوعي

أكّد سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك حرص المجموعة على تنفيذ برامج توعية ودعم كافة الحملات والمشاريع الوطنية الهادفة إلى تعزيز مستوى الوعي لدى مستخدمي محطات الوقود والعاملين فيها وتعريفهم بقواعد الأمن والسلامة والإجراءات السليمة الواجب اتباعها في المحطات، مشيراً إلى أن هذه النتائج جاءت محصّلة العمل التكاملي المشترك والتنسيق الفاعل بين شركاء الحملة وحرص مستخدمي محطات الوقود على الالتزام بالتعليمات والقواعد التي قدّمتها الحملة لضمان السلامة في المحطات. وتشكل الحملة التي تتواصل فعالياتها حتى 25 سبتمبر 2023، مبادرة مبتكرة تحقق التميز والاستباقية في مواجهة المخاطر التي قد تنتج عن الممارسات الخاطئة خلال تعبئة الوقود، من خلال تبني مفاهيم التوعية الاستباقية بمؤشرات الأمان والسلامة، والأساليب والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها في محطات الخدمة وتحديداً أثناء عملية تعبئة المركبة بالوقود.