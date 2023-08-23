دبي.. التشديد على الالتزام بالسرعات المحددة في محيط المدارس

دبي (الاتحاد)

دعت القيادة العامة لشرطة دبي، السائقين وأولياء الأمور إلى الحرص على الالتزام بقوانين السير والمرور، خاصة مع بداية أول يوم دراسي، لجعل بداية العام الدراسي خالية من أية حوادث مرورية. وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بالسرعات المحددة في الشوارع المحيطة بالمدارس، وعدم الانشغال بغير الطريق عن طريق استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، والالتزام بخطوط السير، وعدم القيادة في حال الإرهاق البدني، والالتزام بإشارة قف المُستخدمة في الحافلات المدرسية، وعدم تجاوزها من أجل السلامة العامة، وتفادياً لوقوع حوادث، مؤكداً في الوقت ذاته أن سائقي الحافلات المدرسية مُطالبون بتطبيق كافة معايير السلامة العامة والالتزام بالقوانين المرورية حتى تكون بداية العام الدراسي آمنة وبلا حوادث.

كما أكد حرص شرطة دبي على إطلاق المبادرات الخاصة بتعزيز السلامة المرورية، مشيراً إلى أن حملة إطلاق حملة «يوم بلا حوادث» مع بداية العام الدراسي، تهدف إلى أن يكون أول يوم في العام الدراسي الجديد يوماً بلا حوادث مرورية، مشيراً إلى أن هذه الحملة ساهمت في السنوات الماضية في خفض الحوادث والوفيات على طرق الإمارة.

وأوضح أن حملة «يوم بلا حوادث» تنطلق فعالياتها في 28 من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن الحملة تأتي ضمن المبادرات والجهود التي تعزز السلامة المرورية برؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وهي حملة توعية مجتمعية تتزامن مع انطلاق العام الدراسي والذي يتم فيه تكثيف التوعية المرورية، من أجل تشجيع وحث الجمهور على المشاركة المجتمعية الفاعلة في تعزيز السلامة العامة.