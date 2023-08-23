توعية 1200 سائق ومشرفة في الشارقة بقواعد السلامة

الشارقة (الاتحاد)

جمعت «إدارة سلامة الطفل» بالشارقة، (1200) من سائقي ومشرفي الحافلات من مختلف مدارس الإمارة، في الدورة الثانية من ورشة السلامة على متن الحافلات المدرسية، التي انطلقت خلال يومي 23 - 24 أغسطس الجاري في مسرح «الجامعة القاسمية»، تحت شعار «القواعد الذهبية لركوب الحافلة المدرسية»، بزيادة في عدد المشاركين بورشة هذا العام بلغت 33.3% مقارنة بدورة العام الماضي. استهدفت الورشة سائقين ومشرفين من مختلف مدارس إمارة الشارقة الحكومية والخاصة، إضافة إلى مراكز تابعة لمؤسسة ربع قرن، وحاضر فيها ممثلون عن «هيئة الشارقة للدفاع المدني»، و«القيادة العامة لشرطة الشارقة»، و«مواصلات الإمارات»، وعرضوا معايير وجوانب السلامة وأساسيات حماية الطلبة من مخاطر المساحات المحيطة بالحافلة المدرسية أثناء الصعود إليها والنزول منها، وتعزيز إجراءات السلامة على متن الحافلات، بهدف رفع الوعي بإجراءات حماية الطلاب أثناء التنقل من وإلى مدارسهم، خلال العام الدراسي الجديد 2023 - 2024. وقالت نهلة حمدان، نائب مدير إدارة سلامة الطفل: «تعود ورشة توعية سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية كحدث سنوي يذكرنا بأن السلامة ليست مفهوماً ثابتاً، بل هي رحلة مستمرة من التحسين والصقل، من خلال تزويد القائمين على رعاية أطفالنا بأفضل الممارسات والمهارات والإرشادات الواجب اتباعها في التعامل مع صعود ونزول الأطفال من وإلى الحافلات المدرسية». وأشارت نهلة حمدان إلى أن «سلامة الطفل في الحافلات المدرسية هي هدف يتطلب مشاركة وتنسيق جميع الأطراف المعنية، من سائقي ومشرفي وإدارات مدرسية وأولياء أمور».