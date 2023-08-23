الخميس 24 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

توعية 1200 سائق ومشرفة في الشارقة بقواعد السلامة

جانب من فعاليات الورشة (من المصدر)
24 أغسطس 2023 01:01

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي تقدم تكريماً خاصاً للأندية والمؤسسات
حاكم الشارقة: إعانات الأندية تقاس بخدماتها المجتمعية

جمعت «إدارة سلامة الطفل» بالشارقة، (1200) من سائقي ومشرفي الحافلات من مختلف مدارس الإمارة، في الدورة الثانية من ورشة السلامة على متن الحافلات المدرسية، التي انطلقت خلال يومي 23 - 24 أغسطس الجاري في مسرح «الجامعة القاسمية»، تحت شعار «القواعد الذهبية لركوب الحافلة المدرسية»، بزيادة في عدد المشاركين بورشة هذا العام بلغت 33.3% مقارنة بدورة العام الماضي. استهدفت الورشة سائقين ومشرفين من مختلف مدارس إمارة الشارقة الحكومية والخاصة، إضافة إلى مراكز تابعة لمؤسسة ربع قرن، وحاضر فيها ممثلون عن «هيئة الشارقة للدفاع المدني»، و«القيادة العامة لشرطة الشارقة»، و«مواصلات الإمارات»، وعرضوا معايير وجوانب السلامة وأساسيات حماية الطلبة من مخاطر المساحات المحيطة بالحافلة المدرسية أثناء الصعود إليها والنزول منها، وتعزيز إجراءات السلامة على متن الحافلات، بهدف رفع الوعي بإجراءات حماية الطلاب أثناء التنقل من وإلى مدارسهم، خلال العام الدراسي الجديد 2023 - 2024. وقالت نهلة حمدان، نائب مدير إدارة سلامة الطفل: «تعود ورشة توعية سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية كحدث سنوي يذكرنا بأن السلامة ليست مفهوماً ثابتاً، بل هي رحلة مستمرة من التحسين والصقل، من خلال تزويد القائمين على رعاية أطفالنا بأفضل الممارسات والمهارات والإرشادات الواجب اتباعها في التعامل مع صعود ونزول الأطفال من وإلى الحافلات المدرسية». وأشارت نهلة حمدان إلى أن «سلامة الطفل في الحافلات المدرسية هي هدف يتطلب مشاركة وتنسيق جميع الأطراف المعنية، من سائقي ومشرفي وإدارات مدرسية وأولياء أمور».

الشارقة
سلامة الطفل
الحافلات المدرسية
الجامعة القاسمية
آخر الأخبار
نيوكاسل وليفربول.. «حوار النار»!
الرياضي
نيوكاسل وليفربول.. «حوار النار»!
اليوم 11:50
بلدية أبوظبي تدعو إلى التخلص السليم من المخلفات
الإمارات
بلدية أبوظبي تدعو إلى التخلص السليم من المخلفات
اليوم 11:38
«الهيئة» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية
الرياضي
«الهيئة» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية
اليوم 11:35
«الطاقة والبنية التحتية» تكرّم منتسبي «انطلاقة»
الإمارات
«الطاقة والبنية التحتية» تكرّم منتسبي «انطلاقة»
اليوم 11:31
بنزيمة وسانتو.. من ينتصر في «اختبار القوى»؟
الرياضي
بنزيمة وسانتو.. من ينتصر في «اختبار القوى»؟
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©