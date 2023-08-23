شرطة الفجيرة جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

الفجيرة (الاتحاد)

أنهت القيادة العامة لشرطة الفجيرة استعدادها التام لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية وشرطة الفجيرة لقطاع المرور والمتمثل في خلق بيئة مرورية آمنة، والمساهمة في تعزيز الوعي المروري بين كافة شرائح المجتمع.

وتأتي خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد من منطلق المحافظة على سلامة أرواح طلاب المدارس من كافة الأخطار التي يتعرضون لها، والسعي لتوفير بيئة آمنة خالية من الحوادث المرورية.

وأوضح العقيد عبدالله السماحي نائب مدير إدارة المرور والدوريات، أن العمل على توفير السلامة المرورية لطلبة المدارس يتطلب تكاتف جهود كافة الجهات المعنية بسلامة الطلاب، ابتداءً من الأسرة والمدرسة والهيئات التعليمية والإدارية ومشرفي وسائقي الحافلات المدرسية لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية لتأمين سلامة الطلاب في المدارس.

وذكر العقيد السماحي، أن خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد اشتملت على تكثيف دوريات المباحث والضبط المروري لمراقبة الطرق الرئيسية والفرعية أمام المدارس في كافة مناطق الاختصاص، لتسهيل انسيابية الحركة المرورية لمنع الازدحام، وتوفير النقل الآمن للطلاب.