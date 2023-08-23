«جسور التواصل» تمتد لسكان جزيرة العالية

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، مبادرة لزيارة جزيرة العالية بعنوان «جسور التواصل»، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف الاطلاع على ملاحظات سكان الجزيرة ومقترحاتهم للحفاظ عليها وتطويرها للأفضل، وتعزيزاً للتواجد البلدي وسبل التواصل مع كافة أفراد المجتمع للاضطلاع بدورهم في تنمية الإمارة والحفاظ على المكتسبات.

وتم خلال المبادرة زيارة أهالي جزيرة العالية للاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم ومناقشة كل ما من شأنه تطوير الجزيرة ومرافقها والمحافظة على مظهرها الجمالي والحضاري والارتقاء بها لمواكبة التقدم والتطور الذي تشهده أبوظبي، حيث تم التعرف على متطلبات الأهالي فيما يتعلق بالبنية التحتية للجزيرة والمرافق الخدمية والترفيهية وتطويرها بالشكل الذي يخدم قاطني الجزيرة وزوارها، ويساهم في تعزيز معايير جودة الحياة وتيسير العيش بالجزيرة.

وحفاظاً على المظهر الجمالي للجزيرة، قام فريق البلدية بتوزيع العشرات من شتلات الأشجار المثمرة على السكان لتشجيعهم على الزراعة وزيادة المناطق الخضراء، كما تم توزيع أعلام جديدة على سكان الجزيرة. وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها لا تدخر جهداً في سبيل تطوير كافة المناطق التابعة لها بما يواكب النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي ويساهم في إسعاد أفراد المجتمع، إذ تعمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على تنفيذ العديد من المبادرات والزيارات المماثلة وحملات الحفاظ على المظهر العام لكافة الجزر الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي بشكل متواصل طوال العام، تلبية لتطلعات ومتطلبات أفراد المجتمع.