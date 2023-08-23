«أجرة الشارقة» تعتمد النقل المستدام والصديق للبيئة

الشارقة (وام)

انتهجت «أجرة الشارقة» خلال الأعوام الماضية العديد من التقنيات المستدامة والاستراتيجيات الساعية إلى تحويل النقل إلى نقل مستدام، والمساهمة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين جودة الهواء وتعزيز الاستدامة البيئية الشاملة، بما يتماشى مع توجهات إمارة الشارقة والدولة التي اعتمدت مفهوم الاستدامة كعامل مشترك وأساسي للخطط التنموية مقوماً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة.

ترجمت «أجرة الشارقة» هذه المساعي من خلال التحوّل نحو وسائل نقل خالية من الانبعاثات الكربونية من خلال اعتماد أول مركباتها الكهربائية ضمن أسطولها من مركبات الليموزين والتي تعد تجربة رائدة في مجال النقل الصديق للبيئة والملتزم بالاستدامة، إضافة إلى تحويل 65 في المائة من أسطول مركباتها في المنطقة الشرقية إلى مركبات هجينة صديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء، وذلك في إطار خطة شاملة للحد من التلوث الناجم عن عوادم المركبات وجعل المركبات في الشارقة صديقة للبيئة، وتسعى أجرة الشارقة الوصول لنسبة 100 في المائة من إجمالي أسطولها.

وقال خالد الكندي مدير عام «أجرة الشارقة»: تأتي هذه الخطوة كجزء من الالتزام نحو تعزيز النقل المستدام والمبتكر بما يحقق توجيهات إمارة الشارقة ودولة الإمارات في التحول إلى وسائل صديقة للبيئة، وخالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، ما ينسجم مع المبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050 وإعلان 2023 عاماً للاستدامة في الدولة، واستعدادها لاستضافة قادة العالم في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي سيشكل فرصة حقيقية وكبيرة أمامنا للالتقاء بممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني للعمل، والتعرف على سياسات وإجراءات تهدف إلى التصدي لتغير المناخ، والتحفيز على تخفيض الانبعاثات الغازية والكربونية والحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.

وأكد الكندي أن أجرة الشارقة تعمل بجدية وبشكل مستمر على تطوير أسطول مركباتها بما يتماشى مع توجهات الدولة، وينعكس إيجابياً على تحسين تجربة النقل للعملاء وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم بالحصول على وسائل نقل بأفضل معايير الراحة والأمان وخدمات عصرية ومتكاملة تسهل رحلة المتعامل مع «أجرة الشارقة».