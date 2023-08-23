«الإمارات للبيئة» تسلط الضوء على التنوع البيولوجي

دبي (الاتحاد)

أجرت مجموعة عمل الإمارات للبيئة جلستها الحوارية الثالثة لعام 2023 في دبي أمس بالتعاون مع الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وبدعم من مجلس الإمارات للأبنية الخضراء ومجلس أعمال الطاقة النظيفة ومجلس الأعمال السويسري، وبرعاية شركة لابوتيل.

بدأت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة المجموعة المناقشة من خلال الحديث عن رحلة المجموعة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 وقدمت الموضوع الساخن للجلسة.

وقالت: «نجتمع هنا اليوم، حضورياً وعن بُعد، لمناقشة قضية مهمة وجمع المعرفة ذات الصلة. هذا العالم، كما نعرفه، قد تغير. في الخمسين عاماً الماضية، تغيرت الأرض والمحيطات والغلاف الجوي وجميع الجوانب الخفية الأخرى لهذا المحيط الحيوي. في حين أن التحولات الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا التحول، إلا أنه غالباً ما يكون تدريجياً، والذي لا يمكن رؤيته في الفترة الطبيعية لحياة الإنسان. ومع ذلك، نحن نراقب كل يوم تغير البيئة وجميع الأنواع التي تزدهر على هذا الكوكب تكافح للتكيف مع هذه التحولات و التغيرات البيئية. وهي نتيجة أخطاء بشرية وسلوك غير مسؤول». وقال المدير التنفيذي لـشركة لابوتيل»:لقد حفزنا تقييمنا المستمر لاتجاهات وتطورات الاستدامة الأوسع نطاقاً بعمق على إدراك الحاجة الملحة للعمل الجماعي استجابة لهذه الأزمات. نحن ملتزمون بلعب دور نشط في التحول نحو اقتصاد صفري الكربون وإيجابي.