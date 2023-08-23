1 سبتمبر آخر موعد للمشاركة بجوائز ريادة «الأعمال المستدامة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة، أن الأول من سبتمبر المقبل الموعد النهائي لاستلام طلبات المشاركة بالدورة الثامنة من جوائز أبوظبي السنوية لريادة الأعمال المستدامة. وتتميز الجوائز بكونها الجوائز السنوية المستقلة الوحيدة على مستوى المنطقة التي تُمنح لإنجازات المؤسسات في ريادة الاستدامة.

وتتضمن الجوائز ست فئات؛ وهي: أفضل تقرير استدامة، وأفضل مبادرة استدامة، وأفضل قائد استدامة، وأفضل مدير استدامة، وأفضل برنامج اتصال حول الاستدامة، بالإضافة إلى أفضل مبادرة لإدارة الطاقة، ويمكن تحميل نماذج التقديم للجائزة والدليل الإرشادي من خلال الموقع الإلكتروني للمجموعة www.adsg.ae.

ويعتبر حفل توزيع جوائز مجموعة أبوظبي للاستدامة أحد الفعاليات المرموقة لعام 2023 لتكريم والاحتفاء بالمؤسسات الرائدة في مجال الاستدامة بالمنطقة.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز فندق أنانتارا القرم الشرقي في أبوظبي في 3 أكتوبر، ضمن فعالية تقام سنوياً تتاح من خلالها فرصة فريدة لجميع المؤسسات الأعضاء والشركاء والمتخصصين في الاستدامة في جميع أنحاء المنطقة للاحتفاء بإنجازاتها في مجال الاستدامة.

وسيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة من خبراء الاستدامة البارزين، ويتمثل دورها في البحث عن المؤسسات والأفراد الذين يُظهرون الالتزام والتأثير والريادة والإنجازات من أجل الاستدامة والتي تشمل إنجازات المؤسسة لمدة سنتين ـ والتي تمتد من يونيو 2021 - يونيو 2023. تتم عملية التقييم بناء على عدة معايير، وهي دمج الاستدامة، ودورة التخطيط/العمل/المراجعة، والأثر، والتواصل، والابتكار، والمادية، والتكريم. الجائزة متاحة لكل الشركات الكبرى (أكثر من 250 موظف)، ومن المؤسسات العاملة في أبوظبي والمنطقة.

وتضم اللجنة الدكتورة جيني ديفيدسون، محاضر أول في تنمية القادة ومستقبل المنظمات بجامعة نيوكاسل، ديكستر جالفين، المدير العالمي للشركات وسلسلة التوريد في مشروع الكشف عن الكربونCDP، الدكتورة فوزية جابين أستاذة إدارة في كلية الأعمال في جامعة أبوظبي وعبداللطيف البيتاوي، نائب مدير معهد الطاقة في الشرق الأوسط.

تُشكل هذه الجوائز جزءاً لا يتجزأ من التزام مجموعة أبوظبي للاستدامة ببناء منصات عالمية لتبادل المعرفة، وتشجيع العمل لمواجهة تغير المناخ، ودعم رؤية هيئة البيئة في أبوظبي، وكذلك أهداف مؤتمر الأطراف 28 المتمثلة في تحقيق الاستدامة، وتشجيع التعاون الدولي لمعالجة القضايا العالمية. كما يعتبر الحفل فرصة للمؤسسات لجمع الموظفين والزملاء والأقران في أمسية اجتماعية تفاعلية لتجديد الالتزام تجاه الاستدامة.