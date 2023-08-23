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«مدير قطاع المهام الخاصة» يتفقد جاهزية العمل الأمني في الظفرة

محمد بن طحنون خلال الجولة (من المصدر)
24 أغسطس 2023 01:00

الظفرة (الاتحاد)

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تفقد اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، جاهزية العمل الشرطي والأمني في إدارة المهام الخاصة بمنطقة الظفرة، ضمن منظومة التفتيش، والتأكد من استعداداتها المستمرة للتعامل مع الأوضاع الأمنية كافة.
واطلع خلال جولته على الأجهزة والمعدات الحديثة التي تم استحداثها والمركبات والآليات المستخدمة، والتي تتبع أحدث الأساليب العملية في تعزيز المكاسب الأمنية، ارتقاءً بالعمل الشرطي والأمني، معبراً عن تقديره لجهود المنتسبين المتميزة في أداء واجباتهم.
وحضر الجولة العميد ناصر محمد النيادي مدير إدارة المهام الخاصة في منطقة الظفرة، والعميد محمد حمدان المنظري نائب الشؤون الإدارية لمديرية شرطة الظفرة، والعميد سالم بخيت الهاملي نائب شؤون المراكز بمديرية شرطة الظفرة، وعدد من كبار الضباط ورؤساء الأقسام.
وتهدف «منظومة التفتيش» إلى تحقيق أعلى معايير الممارسات الشرطية، من خلال تطبيق الأنظمة والمواصفات العالمية، والتي تؤدي إلى تعزيز الأداء، وفتح العديد من قنوات التحسين وتطوير العمل الشرطي، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم الرقابة والانضباط، والوقوف على التحديات، ودعم عوامل نجاحها وتأصيل عملها لدى قطاع المهام الخاصة.

الظفرة
المهام الخاصة
محمد بن طحنون
شرطة أبوظبي
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