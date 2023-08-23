«التحالف العالمي لمكافحة الاتجار بالنساء» يزور «دبي للرعاية»

دبي (الاتحاد)

استقبلت مُؤسسة دُبي لرعاية النّساء والأطفال وفداً من التحالف العالمي لمكافحة الاتّجار بالنّساء في زيارةٍ استكشافية تهدف إلى التعرُّف على أبرز الخدمات والبرامج التي تُقدّمها المؤسسة لحماية وتمكين النّساء والأطفال الضحايا من العُنف والاتّجار بالبشر، وذلك ضمن جهود التحالف العالمي للتعاون مع المؤسسات الرائدة في هذا المجال من أجلِ تبادُل الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الاتّجار بالبشر.

وضم وفد التحالف العالمي ممثلين من دولة الإمارات وبنغلاديش والهند وتايلند ونيبال وسيرلانكا، وأعربت شيخة سعيد المنصوري مُدير عام مُؤسسة دُبي لرعاية النّساء والأطفال بالإنابة عن فخرها بهذه الزيارة التي تعكس مكانة ودور المؤسسة في مجال مكافحة جرائم الاتّجار بالبشر، وتوفير الدعم والرعاية لضحايا العُنف الأسري، مُشيرةً إلى أنّ المؤسسة تعمل بجدٍّ واجتهاد من أجل توفير البيئة المناسبة للنّساء والأطفال الذين تعرضوا لظروفٍ قاسية مُؤكدةً مواصلة المؤسسة تقديم الدعم الشامل والخدمات اللازمة لضمان استعادة حُقوقهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهم. وأضافت أنَّ المؤسسة حريصة دائماً على تعزيز التعاون الدولي والشراكات للتصدي لجرائم الاتّجار بالبشر، ومواجهة التحديات، من خلال التعاون والتكامل من أجل تحقيق تقدّمٍ ملموس في هذا المجال الحيوي، مُشيرةً إلى أنَّ الزيارة شهدت تقديم نظرة عامة على الجهود التي تبذلها المؤسسة في مكافحة الاتّجار بالنّساء والأطفال، كما استعرضت أبرز التقنيات والأدوات التي تستخدمها لتعزيز حماية الضحايا وتمكينهم، مشددةً على أهمية مشاركة تجربة المؤسسة وتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الاتّجار بالبشر والإساءة إلى النّساء والأطفال.

جلسة تعريفية

استهل الوفد زيارته بجلسةٍ تعريفيةٍ حول مهمة وأهداف المُؤسسة وجهودها في توفير ملاذٍ آمن وخدمات تأهيلية وتربوية ونفسية تساهم في تحقيق تعافيهم وإعادة دمجهم في المجتمع، كما تمّ خلال الزيارة تنظيم جولةٍ ميدانية للوفد الزائر في مرافق المؤسسة، تعرَّف من خلالها على المرافق التي تُقدّم فيها الخدمات والدعم للنّساء والأطفال الضحايا، بما في ذلك المأوى الآمن وورش العمل والبرامج التأهيلية.

وأعرب أعضاء التحالف العالمي عن إعجابهم البالغ بجُهود المُؤسسة وتفانيها في تحقيق التمكين والحماية للنّساء والأطفال الضحايا، كما أكدوا أهمية تبادل الخبرات والتعاون الدولي في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر وتقديم الدعم للضحايا للمساهمة في بناء مجتمعات أكثر عدالةً وأماناً، من خلال تعزيز التعاون المستقبلي وتبادل المعرفة والخبرات وتنفيذ مشاريع مُشتركة، تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الاتّجار بالنّساء وحماية حُقوق النّساء والأطفال عالمياً.