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«ساعة شفافية» مع الموظفين في «شرطة المرقبات»

خلال اللقاء المفتوح (من المصدر)
24 أغسطس 2023 00:59

دبي (الاتحاد)

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التقى العميد راشد محمد صالح الشحي، مدير مركز شرطة المرقبات، مع موظفي المركز من خلال اللقاء المفتوح «ساعة شفافية»، بحضور رؤساء الأقسام، وعدد من الضباط.
وأكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق السعادة في بيئة العمل، حاثاً رؤساء الأقسام والضباط على تكثيف الجهود، والنزول الميداني، والتواصل مع الموظفين، مشيراً إلى أن هذا التواصل يسهم في تحقيق السعادة والرضا الوظيفي. وثمن الدور الكبير الذي يقوم به موظفو مركز شرطة المرقبات في تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة دبي، والتميز في العمل، مُطالباً بالعمل على تشجيع الموظفين المتميزين من خلال تكريمهم والإشادة بجهودهم.
وقال العميد الشحي، إن شرطة دبي تحرص على إيجاد بيئة عمل إيجابية وسعيدة للموظفين، من خلال تنظيم العديد من المبادرات، وتقدير جهود المتميزين، مضيفاً أن شرطة دبي تولي تحقيق السعادة لموظفيها اهتماماً كبيراً، كونها تدرك أن آثارها تنعكس بشكل كبير على الإنتاج والأداء وجودة العمل، وتقوية العلاقات بين الموظفين، وتعزيز روح المبادرة والإبداع.

مركز شرطة المرقبات
شرطة دبي
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