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«شرطة دبي» تؤكد على اللياقة البدنية للمنتسبين

مشاركون في الفعالية (من المصدر)
24 أغسطس 2023 00:59

دبي (الاتحاد)

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نظم مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، فعالية رياضية للموظفين في مركز الفستيفال سيتي للتسوق، وذلك في إطار مبادرة «أربعاء العافية»، الهادفة إلى تعزيز الجاهزية وجودة الحياة.
وأكد العقيد عبد العظيم عبد الحسين كامكار، مدير مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن مبادرة «أربعاء العافية» تعتبر من المبادرات الرياضية والصحية والتوعوية المهمة التي تعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز الجاهزية وجودة الحياة للموظفين، بما يسهم في أداء مهامهم الوظيفية على أكمل وجه، لتحقيق الهدف الاستراتيجي في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.
وأضاف أن مبادرة «أربعاء العافية» تأتي أيضاً في إطار مشروع «قياس، وتعزيز الجاهزية البدنية» الهادف لبناء قاعدة بيانات ذكية للجاهزية والكفاءة البدنية للموظفين استناداً إلى معايير مؤشر كتلة الجسم من الوزن، والطول، وفحص الجهاز العضلي الحركي، وتحديد نسب وتوزيع المكونات الرئيسية للجسم من الكتلة الدهنية والعضلية والماء، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الدقيقة للقياس بما يسهم في تقديم الاستشارات ووضع البرامج التأهيلية.

دبي
شرطة دبي
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