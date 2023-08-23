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محمد بن زايد يهنئ ناريندرا مودي بهبوط مركبة الفضاء "تشاندرايان-3" على سطح القمر

محمد بن زايد يهنئ ناريندرا مودي بهبوط مركبة الفضاء "تشاندرايان-3" على سطح القمر
23 أغسطس 2023 21:42

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الأربعاء، دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، بهبوط مركبة الفضاء "تشاندرايان-3" على سطح القمر.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «أبارك لصديقي ناريندرا مودي والشعب الهندي هبوط مركبة الفضاء "تشاندرايان-3" على سطح القمر. إنجاز علمي كبير يضاف إلى الإنجازات الهندية الحضارية في خدمة البشرية، خالص تمنياتي للهند بمزيدٍ من النجاحات».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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ناريندرا مودي
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