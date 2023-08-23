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محمد بن راشد يهنئ الهند بعد الهبوط الناجح على سطح القمر

محمد بن راشد يهنئ الهند بعد الهبوط الناجح على سطح القمر
23 أغسطس 2023 18:36

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأربعاء، الهند بعد هبوط  مركبة الفضاء الهندية بسلام بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

وكتب سموه في منشور عبر منصة «إكس»: «تهانينا لأصدقائنا في الهند على الهبوط الناجح على سطح القمر. إن الأمم تبنى بالمثابرة، والهند تواصل صنع التاريخ».

 

 

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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محمد بن راشد
الهند
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