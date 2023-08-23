شرطة الشارقة تستكمل خطتها الأمنية والمرورية للعام الدراسي الجديد

أكملت القيادة العامة لشرطة الشارقة خطتها الأمنية والمرورية الشاملة استعداداً للعام الدراسي الجديد 2023-2024 في إطار حرصها الدائم على توفير بيئة تعليمية آمنة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية لضمان توفير أعلى معايير الأمن والسلامة للطلبة والكوادر التربوية.

وأكد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أهمية تضافر الجهود تحت مظلة واحدة أساسها إرساء قواعد الأمان لخدمة البيئة التعليمية مشيراً إلى أن شرطة الشارقة اتخذت كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز الأمان في المدارس ومُحيطها وتنفيذ استراتيجيات أمنية وقائية تسهم في تعزيز السلامة المرورية مهنئاً الطلبة وأولياء الأمور والهيئة التعليمية والتدريسية بمناسبة العام الدراسي الجديد ومتمنياً لأبنائه الطلبة عام دراسي آمن ومميز ومثمر.

وتمثلت استعدادات شرطة الشارقة للعام الدراسي الجديد بوضع خطة أمنية ومرورية شاملة ورفع مستوى الجاهزية لضمان سلامة الطلبة من خلال تأمين ومراقبة سير العملية المرورية على الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة للحد من الاختناقات ووقوع الحوادث المرورية وإعادة انتشار الدوريات الشرطية على المناطق الساخنة، بهدف تعزيز السلامة على الطريق للطلبة والكوادر التعليمية والتدريسية إلى جانب تنظيم حركة السير والمرور وتأمين نقاط عبور المشاة ورصد مواقع الازدحامات المرورية لما من شأنه تسهيل العملية المرورية وذلك في ظل التعاون من الشركاء عن طريق توزيع مناطق الاختصاص والتواجد بالتنسيق مع القيادة العامة للحرس الأميري وهيئة الطرق والمواصلات إلى جانب التنسيق مع شركة رافد لتوزيع الدوريات على المناطق الأكثر ازدحاماً مع دخول العام الدراسي الجديد،تحقيقاً لأهدافها المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وأكد العقيد محمد علاي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، على أهمية الخطة المرورية الموضوعة كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الإمارة عبر مؤسساتها في القطاعين لإيجاد مناخ دراسي يلبي التطلعات ويضمن استمرارية سير العملية التعليمية بسلاسة، مناشداً مستخدمي الطرق بأهمية الانتباه والتركيز أثناء القيادة، وضرورة الالتزام بالسرعات على الطرقات خاصة في محيط المدارس ومعابر المشاة، معرباً عن تمنياته بعام دراسي جديد وآمن لجميع الطلاب.