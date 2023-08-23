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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
23 أغسطس 2023 17:11

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:29 والمد الثاني عند الساعة 06:21، والجزر الأول عند الساعة 10:27 والجزر الثاني عند الساعة 01:02 .

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بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:32 والمد الثاني عند الساعة 04:23، والجزر الأول عند الساعة 07:38 والجزر الثاني عند الساعة 21:16.

المصدر: وام
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