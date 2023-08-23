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الإمارات

قرقاش: الإمارات كانت وستبقى دولة القانون والنموذج الناجح والقيم الرفيعة والمسقبل المشرق

أنور قرقاش
23 أغسطس 2023 16:01

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات كانت وستبقى دولة القانون والنموذج الناجح والقيم الرفيعة والمسقبل المشرق. 
 

وقال معاليه: إن قوة النموذج الذي تمثله الإمارات جعل منها مركز إشعاع عربي وإقليمي بمقاييس عالمية، نموذجنا هو رسالتنا الحضارية لكل الشعوب، وهو ما يجب أن ننشره كمواطنين ومقيمين بعيداً عن التعالي والتباهي.

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وقال معاليه في منشور عبر منصة «إكس»: "قوة النموذج الذي تمثله الإمارات جعل منها مركز إشعاع عربي وإقليمي بمقاييس عالمية، نموذجنا هو رسالتنا الحضارية لكل الشعوب، وهو ما يجب أن ننشره كمواطنين ومقيمين بعيداً عن التعالي والتباهي. الإمارات كانت وستبقى دولة القانون والنموذج الناجح والقيم الرفيعة والمسقبل المشرق". 

 


 
 
 
 
 
 
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
أنور قرقاش
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