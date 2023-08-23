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حاكم الفجيرة يصدر مرسوماً بفصل مدينة الفجيرة للإبداع عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

حاكم الفجيرة
23 أغسطس 2023 15:42

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المرسوم الأميري رقم (6) للعام 2023 والقاضي بفصل مدينة الفجيرة للإبداع عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بحيث تتمتع المدينة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري كما تتمتع بالأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتنفيذ أغراضها.
كما أصدر صاحب السمو حاكم الفجيرة القرار رقم (7) للعام 2023 والقاضي بتعيين سالم علي سالم مرشود الحفيتي مديرا لمدينة الفجيرة للإبداع على أن يتولى الإشراف العام على أعمال المدينة وأنشطتها وخدماتها المختلفة .

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المصدر: وام
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