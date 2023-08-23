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إطلاق مشروع الحافلات السياحية "كشتة" في عجمان

إطلاق مشروع الحافلات السياحية "كشتة" في عجمان
23 أغسطس 2023 13:32

أطلقت هيئة النقل في عجمان مشروع الحافلات السياحية (كشتة) بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان، وذلك ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل وتنويعها لتناسب جميع الشرائح في الإمارة.

وقال عمر محمد لوتاه المدير العام لهيئة النقل في عجمان إن مشروع الحافلات السياحية أول خدمة تطلقها الهيئة متخصصة بنقل السياح وزوار إمارة عجمان، وذلك لتعزيز دور الهيئة في تطوير قطاع النقل السياحي من خلال تفعيل جميع الإمكانيات للمشاركة في النهضة الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها الإمارة.

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 وأضاف لوتاه أن هذا المشروع يعزز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين من خلال توحيد الجهود لتوفير خدمات سياحية متميزة من شأنها تطوير القطاع السياحي للإمارة.

من جانبه أوضح مروان عبدالله النعيمي المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية بالإنابة أنه يمكن طلب الخدمة عند الحجز في أي فندق من الفنادق المتواجدة في إمارة عجمان، مشيرا إلى أن الهيئة وفرت خصومات للعائلات والزوار المتواجدين في الإمارة حيث سيتم تشغيل خطين رئيسيين للمشروع، الخط الأول من عجمان إلى إمارات مول والثاني من عجمان إلى دبي أوتليت مول، وستتم دراسة تغطية مناطق أكثر كخطة توسعية للمشروع في المستقبل.  

المصدر: وام
إمارة عجمان
عجمان
السياحة في الإمارات
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