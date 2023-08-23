نيابة عن رئيس الدولة.. حاكم رأس الخيمة يرأس وفد الإمارات إلى قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يرأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفد دولة الإمارات إلى قمة مجموعة "بريكس" الخامسة عشرة، والتي تستضيفها مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري.

وكان سموه قد وصل في وقت سابق مساء أمس إلى مطار "أو آر تامبو الدولي" في جوهانسبرغ، ويضم وفد الدولة المشارك في القمة ، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة محش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جنوب أفريقيا، وعدد من كبار المسؤولين.

وتشهد أعمال القمة الـ 15 مشاركة رؤساء دول، ورؤساء حكومات دول مجموعة "بريكس" والتي تضم روسيا الاتحادية والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، إلى جانب قادة من نحو 50 دولة حول العالم تمت دعوتهم لحضور القمة، وذلك بهدف مناقشة توسيع عضوية "بريكس" الحالية، وبحث عدد من القضايا الاقتصادية العالمية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، إضافة إلى دعم جهود الاقتصادات النامية والصاعدة من أجل زيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي العالمي والوصول لأهداف التنمية المستدامة في كافة المجتمعات.