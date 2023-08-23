حمدان بن زايد يقدِّم لأوائل الثانوية 20 منحة دراسية في جامعة أبوظبي

منح سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، 20 منحة دراسية شاملة لـ20 طالباً وطالبة من أوائل خريجي المدارس الثانوية للعام الدراسي 2023-2024، لمواصلة دراستهم في جامعة أبوظبي التي تقدِّم 50 برنامجاً دراسياً معتمَداً في مرافقها في أبوظبي والعين ودبي، تقديراً لتفوُّقهم الدراسي ووضعهم على طريق المستقبل.

وتمثِّل هذه المنحة التي يقدِّمها سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان منذ عام 2009 مبادرةً وطنيةً بارزةً تفتح آفاق التميُّز والإبداع أمام الطلبة المتميِّزين، وتشجِّعهم على استكمال دراستهم الجامعية.

وأكَّد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أهميةَ هذه المبادرة التي يقدِّمها سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وقال: «لهذه المبادرة دورٌ محوريٌّ في تشجيع الطلبة على بذل الجهد في الاستذكار والتحصيل الدراسي. لقد نجحت هذه المنحة في تعزيز مناخ التنافس الشريف بين طلبة الثاني عشر، لنَيْلِ شرفِ الحصول على هذه المنحة التي تَفتَحُ أمامهم آفاق المستقبل، وتتيح لمن تنطبق عليهم المعاييرُ الالتحاقَ بأحد التخصُّصات العلمية المرموقة في جامعة أبوظبي، وهي تخصُّصات تشمل مختلف المجالات التنموية من العلوم الهندسية والإدارة والبيئة وتقنية المعلومات، إلى الحاسوب واللغات والقانون والإعلام والعلوم الصحية وغيرها من التخصُّصات التي ترفد سوق العمل بكوادرَ وطنيَّةٍ متخصِّصةٍ تلبِّي متطلبات أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030، وتلبِّي تطلُّعات قيادتنا الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة».

وأضاف الظاهري: «إنَّ استراتيجية تطوير المسيرة الأكاديمية لجامعة أبوظبي انطلقت من رصد احتياجات سوق العمل في إمارة أبوظبي، واستشراف مستقبل القوى العاملة التي ستلتحق بالمؤسَّسات التنموية المختلفة، واستناداً إلى هذا تُركِّز استراتيجية الجامعة على تأهيل كوادرها من الخريجين والخريجات للانطلاق نحو اقتصاد المعرفة، واكتساب المهارات التي تؤهّلهم للإسهام بصورة فعّالة في مجتمع المعرفة وترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة».

وحثَّ البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، الطلبةَ على المحافظة على تفوُّقهم واهتمامهم بتنظيم أوقات الدراسة، حفاظاً على المعدلات المطلوبة طوال الأعوام الأربعة لاستمرار المنحة بعد السنة الأولى؛ إذ يجب أن يلتزم الطالب بالحصول على معدَّلٍ تراكميٍّ لا يقلُّ عن 3.70 خلال الفصل الدراسي، وأن يكون الطالب مسجّلاً في ما لا يقلُّ عن 12 ساعة معتمَدة في الفصل الدراسي الواحد، باستثناء الفصلين الشتوي والصيفي، مشيراً إلى أنه يمكن للطلبة الأوائل التواصل مع الجامعة للاستفادة من المنحة وفقاً للمعايير المحدَّدة.

ومن أبرز التخصُّصات والبرامج التي تقدِّمها الجامعة، بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات، وهندسة تكنولوجيا المعلومات، وهندسة أمن الفضاء الإلكتروني، وهندسة الحاسوب – الذكاء الاصطناعي، والهندسة الكهربائية –الروبوتات والأتمتة، وعلم الوراثة الجزيئية والطبية، والهندسة الطبية والحيوية، والميكاترونيكس الصناعية، إضافة إلى مسارات في تحليلات البيانات الضخمة، ومسار تطوير تطبيقات الويب/الهواتف الذكية ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات، ومسار الأمن السيبراني، ومسار تطوير الألعاب ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات، ومسار تكنولوجيا المياه ضمن بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية. وبهذا تعمل جامعة أبوظبي على تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية التي تمكِّنهم من الاستعداد للعمل في الوظائف الأكثر طلباً في القرن الـ21، والتفوُّق في حياتهم المهنية المستقبلية.

يُذكَر أنَّ جامعة أبوظبي معتمَدة أكاديمياً من هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية في كاليفورنيا، وهي مصنَّفة أفضل جامعة لتميُّز التدريس في دولة الإمارات، وإحدى أفضل 3 جامعات في الدولة وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي.