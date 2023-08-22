عبدالله بن زايد: الاستدامة إرث أصيل أرساه الشيخ زايد

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أن الاستدامة إرث أصيل أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" .

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «في عام الاستدامة الذي أعلنه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة "حفظه الله"... يتبقى 100 يوم لانطلاق مؤتمر COP28 ..الاستدامة إرث أصيل أرساه الشيخ زايد... الكل مدعو لإنجاح استضافة العالم خلال المؤتمر والعمل لبناء مستقبل مستدام ومزدهر في العمل المناخي لأجيال الحاضر والمستقبل».