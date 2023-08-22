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«تنفيذي الشارقة» يطّلع على «بوابة البيانات الاجتماعية»

عبدالله بن سالم مترئساً الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد (وام)
23 أغسطس 2023 01:14

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حول شؤون العمل الحكومي ومتابعة احتياجات المجتمع والعمل على تلبيتها، بما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.
واطلع المجلس على مشروع «بوابة البيانات الاجتماعية»، الذي نفذ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتوفير بيانات دقيقة وشاملة وفورية عن الأفراد والأسر وتبادلها بين الجهات ذات العلاقة في حكومة الشارقة والجهات الاتحادية والجهات المحلية في إمارات الدولة لدعم تقديم الخدمات الاجتماعية بأفضل الطرق وأسرعها.

الشارقة
تنفيذي الشارقة
عبدالله بن سالم
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