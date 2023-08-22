سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده في كوبا

هافانا (وام)

قدم هزاع أحمد الكعبي نسخة من أوراق اعتماده، إلى أنايانسي رودريغيز كاميخو، نائبة وزير خارجية جمهورية كوبا، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للدولة لدى كوبا، وذلك في مقر الوزارة في العاصمة هافانا.

وتمنت كاميخو للسفير الكعبي التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته، أعرب السفير هزاع الكعبي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين. وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وكوبا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.