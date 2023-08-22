الأربعاء 23 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده في كوبا

هزاع الكعبي يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى نائبة وزير خارجية كوبا (وام)
23 أغسطس 2023 01:15

هافانا (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترفع الحصاد إلى 23 ميدالية في بطولة العالم للجو جيتسو
«يونيك ديكورز» راعياً رسمياً لرابطة المحترفين

 قدم هزاع أحمد الكعبي نسخة من أوراق اعتماده، إلى أنايانسي رودريغيز كاميخو، نائبة وزير خارجية جمهورية كوبا، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للدولة لدى كوبا، وذلك في مقر الوزارة في العاصمة هافانا. 
وتمنت كاميخو للسفير الكعبي التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه. 
من جهته، أعرب السفير هزاع الكعبي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين. وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وكوبا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

الإمارات
كوبا
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الإمارات ترفع الحصاد إلى 23 ميدالية في بطولة العالم للجو جيتسو
الرياضي
الإمارات ترفع الحصاد إلى 23 ميدالية في بطولة العالم للجو جيتسو
اليوم 20:03
الشارقة يكتب التاريخ في قلب تبريز
الرياضي
الشارقة يكتب التاريخ في قلب تبريز
اليوم 19:55
بيلينجهام.. «الجنتلمان الإنجليزي»
الرياضي
بيلينجهام.. «الجنتلمان الإنجليزي»
اليوم 19:53
إعدام 120 ألف ثعلب في فنلندا بسبب إنفونزا الطيور
عربي ودولي
إعدام 120 ألف ثعلب في فنلندا بسبب إنفلونزا الطيور
اليوم 19:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©