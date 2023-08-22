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«رياض الجنة» محاضرات ودروس في مساجد دبي

محمد السويدي
23 أغسطس 2023 01:14

دبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، قطاع الشؤون الإسلامية، إدارة التثقيف والتوجيه الديني، عن تنظيمها مجموعة من الدروس والمحاضرات والدورات بعنوان «رياض الجنة» في مختلف مساجد دبي، على مدار النصف الثاني من العام الجاري 2023.
وأفاد محمد ميحد السويدي، مدير إدارة التثقيف والتوجيه الديني بالدائرة، بأن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تنظمها الإدارة، تعقد بناء على خطة التوعية الدينية المعتمدة بالدائرة، والتي تتناول مختلف الموضوعات الدينية والاجتماعية والثقافية، هادفة إلى نشر الثقافة والوعي الديني بين مختلف فئات المجتمع، وترسيخ قيم ومبادئ الوسطية لديننا الإسلامي. حيث يواصل برنامج «رياض الجنة» تقديم دروس ثابتة ودورات علمية متنوعة على امتداد النصف الثاني من العام 2023 في مختلف مساجد الإمارة.
وأكد السويدي حرص الإدارة على الاستفادة من المساجد المنتشرة في الإمارة، لتكون منارات للعلم، ومنابر للتأصيل العلمي الصحيح لمختلف المسائل الدينية والفقهية التي تخدم أفراد المجتمع، مؤكداً أن مساجد الإمارة تشهد إقبالاً واسعاً من طلاب العلم ورواد المساجد لحضور الدروس والدورات التعليمية التي تنظمها الإدارة، ساعية لتثقيف وتعليم جمهور المصلين وتبصيرهم في دينهم ودنياهم.
ومن جانبه، أوضح إبراهيم جاسم المنصوري -رئيس قسم الإرشاد الديني بالإدارة- أن هذه الدروس يقدمها عدد من الوعاظ المواطنين في الدائرة، وهي دروس ودورات توعوية مكثفة على مدار الأسبوع موجهة لعامة المسلمين ولطلاب العلم والراغبين في التبحر في علوم الفقه والشريعة الإسلامية، ومنها: شرح كتاب بلوغ المرام، وتفسير القرآن الكريم، والتفسير الميسر لجزء الذاريات، وشرح كتاب رياض الصالحين، وشرح كتاب مناهج السالكين، وشرح كتاب أخصر المختصرات، وشرح كتاب عمدة السالك في الفقه الشافعي، وشرح صحيح مسلم، وشرح أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الكتب والموضوعات الدينية في التفسير والحديث والفقه.

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