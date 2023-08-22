السكرتيرة الصحفية بمكتب رئيس وزراء إثيوبيا لـ«الاتحاد»: العلاقات مع الإمارات شهدت تطوراً كبيراً

عبد الله أبو ضيف (أديس أبابا)

أكدت بليني سيوم السكرتيرة الصحفية في مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت سيوم في تصريح لـ«الاتحاد» أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعد انعكاساً واضحاً للروابط الأخوية بين البلدين.

وقالت: إنه «يمكن قياس مدى أهمية وتوسع العلاقات في السنوات الأخيرة مع حجم الاتفاقات الموقعة، حيث تدعم الإمارات جهود التنمية في إثيوبيا».

وتجمع دولة الإمارات وإثيوبيا علاقات تعاون وثيقة ومتينة، تؤكد أواصر الصداقة والأخوة والمصالح المشتركة والرغبة الصادقة في تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما أن هذا التعاون يشهد تطوراً لافتاً في كل المجالات، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي.