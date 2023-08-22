290 ألف طالب وطالبة يستعدون للالتحاق بالعام الدراسي الجديد

إبراهيم سليم (دبي)

قالت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إن نسبة جاهزية المدارس الحكومية لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد بلغت 100 %، وذلك بفعل تضافر الجهود، ومواصلة العمل من فرق المؤسسة كافة، مُبينة أن المؤسسة نفذت خططها الشاملة كافة الخاصة بالعام الدراسي القادم، بما يضمن توفير أفضل المعايير المتعلقة بالارتقاء بالبيئة التعليمية في قطاع التعليم الحكومي.

وأكدت معاليها أن قطاع التعليم الحكومي بات يتمتع بتنافسية عالية؛ لأن قيادة الإمارات جعلت من التعليم الاستثمار الأول، وأن فرق المؤسسة باشرت قبل انتهاء العام الدراسي الماضي وضع خريطة طريق وخطة عمل للاستعداد للعام الدراسي الجديد، وأن العام الدراسي الجديد بدأ بأسبوع التدريب التخصصي، والذي شهد مشاركة 23 ألف كادر تربوي لرفع الجاهزية وصقل الكفاءات والخبرات، كما يشهد هذا العام افتتاح 14 مدرسة جديدة في مختلف إمارات الدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالاستعداد للعام الدراسي 2023-2024 والذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في أبراج الإمارات، أمس، بحضور المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وحصة رشيد، المدير التنفيذي لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة، والدكتور عمر الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بالإنابة بأبوظبي، وعدد من القيادات التربوية وممثلين عن وسائل الإعلام.

وتفصيلاً، أوضحت معالي سارة الأميري أن فرق المؤسسة باشرت قبل انتهاء العام الدراسي الماضي وضع خريطة طريق وخطة عمل للاستعداد للعام الدراسي الجديد، تضمن رفع جاهزية المدارس وتأهيل بعضها لاستقبال الطلبة بهدف توفير كافة متطلبات تحقيق انطلاقة مثلى للعام الدراسي.

وبينت معاليها أن المؤسسة تمضي قدماً بالتعاون مع الشركاء كافة من أجل تطوير المنظومة التعليمية الوطنية، ورفدها بمقومات ريادتها، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة التي وضعت التعليم على رأس أولوياتها، باعتباره الركيزة الرئيسية لكافة خطط التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأكدت معالي سارة الأميري أن قطاع التعليم الحكومي بات يتمتع بتنافسية عالية، وذلك بفضل دعم ورؤى قيادة دولة الإمارات التي جعلت من التعليم استثمار الإمارات الأول، مبينة أن المدارس الحكومية ستشهد هذا العام التحاق أكثر من 20 ألف طالب وطالبة منتقلين من قطاع التعليم الخاص للقطاع الحكومي.

وقالت معاليها: «نستهل العام الدراسي الجديد بإطلاق أسبوع التدريب التخصصي الذي يهدف إلى رفع جاهزية كوادر الميدان التربوي من معلمين وقيادات تربوية، وصقل كفاءاتهم وخبراتهم من خلال أحدث المستجدات في ممارسات التعليم والتعلم، إضافة إلى تعزيز دور القيادات التربوية في توفير البيئة التعليمية المثلى داخل المجتمع المدرسي».

ولفتت معاليها إلى مشاركة 23.492 كادراً تربوياً في أسبوع التدريب التخصصي، الذي تضمن في نسخته لهذا العام 165 ورشة تدريبية ومنتديات تعليمية غطت مختلف التخصصات والجوانب التربوية، إضافة إلى التدريب على أحدث التطبيقات التقنية بهدف توظيفها في تطوير الأساليب التعليمية، بما ينعكس على جهود الارتقاء بمستويات الطلبة، وتحسين جودة التعليم ومخرجاته، وبلغت عدد الساعات التدريبية 656 ساعة.

وأكدت معاليها، خلال حديثها في المؤتمر، أن المؤسسة حريصة بالكامل على تحديث سياساتها التربوية المرتبطة بعناصر العملية التعليمية كافة، حيث وضعت خططاً تطويرية ستطبقها مع بداية العام الدراسي الجديد، بما يضمن الارتقاء بجودة مخرجاتها التربوية من النواحي المعرفية والمهارية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع التعليم عالمياً.

وبينت معاليها أن العام الدراسي الجديد سيشهد افتتاح 14 مدرسة جديدة في مختلف إمارات الدولة، وذلك ضمن خطة المؤسسة الهادفة إلى مواكبة التوسع السكاني في الدولة، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات التعليم الحكومي.

تجهيزات مبكرة

من جانبه، قال المهندس محمد القاسم، مدير عام المؤسسة، إن المؤسسة باشرت أعمال التجهيز للعام الدراسي الجديد منذ قرابة ستة أشهر، وشكلت فرقاً داخلية لتنفيذ خطط شملت محاور العملية التعليمية كافة، بدءاً من تجهيز البنية التحتية وتحديث وصيانة الأبنية المدرسية، مروراً بطرح الزي المدرسي، وصولاً إلى رفع جاهزية الكوادر التربوية.

وتابع القاسم، أنه في إطار الحرص على توفير بنية تحتية تعليمية تواكب التطور الذي يشهده قطاع التعليم على الصعد كافة، تم تشكيل فريق من الاختصاصيين لإجراء صيانة لكل مدرسة على حدة، بالتوازي مع إجراء مسح شامل لجميع المدارس الحكومية على مستوى الدولة، وتم بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية إنجاز أعمال تطوير وتحديث لـ 30 مدرسة، كما تم إحلال 47 مدرسة.

كما استعرض جهود مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الرامية إلى تحسين خدماتها المرتبطة في مجال النقل المدرسي، مشيراً إلى أنها وبالتعاون مع شركائها مزودي الخدمة عملت على رفع جاهزية الحافلات المدرسية البالغ عددها 4.800 حافلة، والتأكد من مراعاتها لأفضل معايير الأمن والسلامة في هذا المجال، وتمت إضافة 78 حافلة مدرسية جديدة بالكامل لأسطول حافلات النقل المدرسي لتأمين رحلة الطلبة اليومية من وإلى مدارسهم.

وتطرق إلى توزيع 3.600 جهاز حاسوب للطلبة وفقاً لآلية التوزيع المرتبطة بتنقل الطلبة بين المراحل الدراسية الثلاث، إلى جانب تزويد المدارس الحكومية 2.187 جهاز عرض تفاعلي، لاستخدامها في مختلف المواد الدراسية.

كما أشار إلى الانتهاء من طباعة نحو 10 ملايين نسخة من كتب المناهج الدراسية، حيث ستبدأ المدارس الحكومية في مختلف إمارات الدولة بتوزيعها على الطلبة مع أول يوم دراسي، موضحاً أنه ستتم متابعة ومراقبة عمليات التوزيع لضمان أعلى معايير الشفافية.

وأوضح القاسم أن المؤسسة حرصت على إتاحة الزي المدرسي لأولياء الأمور قبل شهرين من بداية العام الدراسي، إذ تم طرحه خلال شهر يوليو 2023 في أكثر من 50 منفذ بيع على مستوى الدولة، إضافة إلى توفير خيار الحصول عليه عبر الموقع الإلكتروني بما يرتقي بتجربة أولياء الأمور في التجهيز للعام الدراسي الجديد مبيناً أنه تم توزيع 600 ألف زي مدرسي في مختلف منافذ البيع، كما أكد سعادته أن نموذج مدارس الأجيال والذي أصبح يضم 18 مدرسة هذا العام، سيستقبل أكثر من 13 ألف طالب وطالبة.

ولفت إلى أن المؤسسة تفرد اهتماماً خاصاً بتوسيع نطاق الأنشطة اللاصفية في جميع مدارسها لما لها من أهمية كبيرة في تحسين مخرجات المنظومة التعليمية وتطوير مهارات الطلبة في العديد من المجالات الحيوية، كالذكاء الاصطناعي والفنون على اختلافها، حيث تعتزم المؤسسة تنفيذ أكثر من 450 نشاطاً لاصفياً للطلبة العام الدراسي المقبل.

المنهاج الدراسي

رداً على سؤال لـ«الاتحاد» فيما يتعلق بالمناهج الدراسية وما إذا كانت هناك تعديلات؟ أفادت حصة رشيد المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بالإنابة، بأنه تم استبدال المنهج المتكامل في الحلقة الأولى بمناهج منفصلة لكل مادة دراسية «لغة عربية، تربية إسلامية، دراسات اجتماعية»، وذلك استجابة للتغذية الراجعة من الميدان، لافتة إلى وجود فرق متخصصة من المؤسسة عملت بالتعاون مع نظيرتها من وزارة التربية والتعليم، اهتمت بالاستفادة بالتغذية الراجعة من الميدان التربوي والمعلمين حول المنهاج المتكامل في الحلقة الأولى، وتم إجراء بعض التعديلات.

وأوضحت أن المؤسسة حرصت على رفع جاهزية كوادر الميدان التربوي من معلمين وقيادات تربوية، من خلال أسبوع التدريب التخصصي وصقل كفاءة الكوادر التدريسية وخبراتهم، من خلال أحدث المستجدات في ممارسات التعليم والتعلم، إضافة إلى تعزيز دور القيادات التربوية في توفير البيئة التعليمية المثلى داخل المجتمع المدرسي.

جاذبية المدارس

أكد الدكتور عمر الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بالإنابة في أبوظبي، أن المدارس الحكومية أصبحت جاذبة سواء للدراسة أو الانضمام للكادر التعليمي، مؤكداً أن 2500 معلم ومعلمة ينضمون للكادر التعليمي، تم اختيارهم بعناية ووفق معايير تتسق مع خطط التنمية، وتوجيهات القيادة الرشيدة، علماً بأن هناك 500 معلم ومعلمة مواطنين ضمن هذه الأعداد التي وقع عليها الاختيار، منوهاً بأن التوظيف بقطاع التعليم مستمر طوال العام، لرفد الميدان باحتياجاته من الخبرات والكفاءات التدريسية.

ودلل على قوة التعليم الحكومي بما أشارت إليه خلال المؤتمر الصحفي معالي الوزيرة سارة الأميري، إذ أكدت انتقال 20 ألف طالب وطالبة إلى التعليم الحكومي، وهو ما يعكس جودة التعليم بالمدارس الحكومية.. كما أشار الظاهري إلى أن مدارس «أجيال» أضيفت عليها 10 مدارس لتصبح 18 مدرسة، وفق الخطة الموضوعة، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من أولياء الأمور، والتي تضم هذا العام نحو 13 ألفاً من الطلبة والطالبات.