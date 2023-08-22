«التنمية الأسرية» تطلق منتديات اجتماعية مستدامة في «جبل حفيت»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية مجموعة من المنتديات والبرامج والفعاليات التعليمية والتدريبية والثقافية، في مركز جبل حفيت المجتمعي بمدينة العين، تستهدف الأطفال وكبار المواطنين والمرأة والشباب والأسرة، وذلك تعزيزاً لدورها في الحفاظ على استدامة المجتمع واستقرار الأسرة، وانطلاقاً من حرصها على تعزيز المهارات الفردية والمجتمعية.

وقالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: «يعد المركز الذي افتتحه مؤخراً، سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واحةً شامخةً للتنمية، حيث يمتاز بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تغطي مختلف جوانب الحياة، والإسهام في توفير بيئة اجتماعية جاذبة، ومساحات آمنة للتواصل الأسري والمجتمعي ونشر الوعي واكتساب المعارف والمهارات الاجتماعية، ورصد الاحتياجات المجتمعية التي تعزز جودة حياة الأسرة في جو يجمع بين الترفيه والتثقيف بطرق مبتكرة غير تقليدية».

وأضافت الرميثي: «بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، يجسِّد مركز جبل حفيت المجتمعي الآن مفهوماً متكاملاً للمركز الاجتماعي، ويتبنّى الهوية المؤسّسية الجديدة التي تسعى إلى تعزيز جودة حياة الأسرة واستقرارها، كما يقدِّم المركز إطاراً استراتيجيّاً وقائيّاً شاملاً لدعم التغيير الاجتماعي الإيجابي، من خلال توفير منظومة شاملة من الخدمات لتمكين أفراد الأسر من الوصول إلى المعارف وتطوير مهاراتهم، للوصول إلى أسر مستقرة ومجتمع متماسك ومتلاحم».

وأضافت: «مركز جبل حفيت المجتمعي ينظم أيضاً ملتقيات أسرية تجمع بين الترفيه والتثقيف الاجتماعي؛ وذلك بهدف تعزيز التواصل الأسري ونشر المعرفة، كما يتضمن المركز مرصداً اجتماعياً لمتابعة وتحليل القضايا المجتمعية المختلفة. بهدف فهم أفضل لاحتياجات وتطلعات المجتمع، وتوجيه الجهود والمبادرات واستثمار الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية نحو خدمة الأسرة والمجتمع في إمارة أبوظبي».

نادي بركة الدار

كما ينظم المركز مجموعة من الورش والفعاليات ضمن نادي بركة الدار والمخصص لفئة كبار السن من المواطنين والمقيمين، حيث يوفر بيئة آمنة تعزز المشاركة الفاعلة لدى كبار المواطنين وتضمن لهم الدعم النفسي والاجتماعي والثقافي والصحي، ويقدم أيضاً ورشاً متنوعة لتمكينهم من الاستخدام الإيجابي للتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى حرص مؤسسة التنمية الأسرية باستثمار طاقات وخبرات كبار المواطنين المهنية والفنية والموروث الثقافي لتعزيز اندماجهم الإيجابي في المجتمع.

نادي أطفال وشباب الدار

كما ينظم مركز جبل حفيت المجتمعي فعاليات نادي أطفال وشباب الدار، بهدف تنمية مهارات الأطفال والشباب في مختلف المجالات، والمتمثلة في (إدارة الذات والتكيف الاجتماعي والتسامح وبناء العلاقات والتواصل الإيجابي مع الآخرين، وروح التكافل الاجتماعي، والتفكير التحليلي والناقد والإبداعي، واتخاذ القرارات وحل المشكلات).

التمكين الاجتماعي

يتضمن المركز نادياً للتمكين الاجتماعي للمرأة والأسرة، الذي يهدف إلى تطبيق المهارات الاجتماعية ضمن حياتهم اليومية لتعزيز أنماط التفكير الإيجابي والتكيف مع ظروف الحياة المختلفة لتحقيق جودة الحياة، وتعزيز المشاركة في الأعمال التطوعية التي تعزز جانب المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى تحفيز الأسر على تبني وممارسة أساليب صحية وفق التغييرات الفسيولوجية والاجتماعية.

كما يهتم مركز جبل حفيت المجتمعي في تطوير البرامج المستدامة الموجهة الأسرة، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على الاستمرار في الحفاظ على العادات الإيجابية المستدامة، حيث يقدم مجموعة من المنتديات والأنشطة التدريبية والتثقيفية لجميع فئات المجتمع تساعدهم على التواصل الفعال مع الآخرين وحل المشكلات وإدارة الأزمات، وتنمية المهارات الاجتماعية والقيادية، وصقل الشخصيات مثل منتديات (الصحة، جودة الحياة، السعادة)، بالإضافة إلى فعاليات مكتبة زايد الإنسانية، وبرنامج التغذية، وبرنامج حقوق المرأة، بالإضافة إلى تنظيم المجالس المجتمعية.

كما تتضمن المنتديات مجموعة من الورش والفعاليات على مدار العام منها: (لياقة إلى الأبد، القائد الاجتماعي، فوالة الضحى، الوالدية السعيدة، أبطال الاستدامة، لعبة أطفالي أصنعها بنفسي، تنشيط ذاكرتي، الابتكار، صورة مع إخوتي)، بالإضافة إلى ورش تحديد التحديات واحتياجات كبار المواطنين.

وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية، من خلال مركز جبل حفيت المجتمعي، إلى إبراز الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مجتمع أكثر ازدهاراً واستقراراً، من خلال توفير خدمات تعليمية واجتماعية ووقائية وتنموية متكاملة وفق دراسة منهجية علمية للاحتياجات، للمساهمة في تعزيز القدرات الفردية وتنمية الروابط الاجتماعية، لرسم ملامح مستقبل أفضل للأسرة، ويسهم في بناء جيل واعٍ ومتمكن وقادر على مواجهة تحديات الحياة.