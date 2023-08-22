مؤسسة الجليلة تطلق وقف «عود ميثاء» السكني

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الجليلة، المؤسسة الخيرية العالمية التي تكرس جهودها للارتقاء بحياة الأفراد من خلال التعليم والأبحاث في المجالات الطبية عن إنشاء وقف سكني مؤلّف من سبعة طوابق بقيمة 46 مليون درهم للاستفادة من عائداته في تمويل برامج التعليم والأبحاث في المجالات الطبية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية والمساهمة في تطوير قطاع الرعاية الصحية في الدولة.

وتهدف مؤسسة الجليلة، التي تمثل ذراع العطاء في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، من خلال إنشاء وقف «عود ميثاء» السكني، إلى تخصيص نسبة 8% من عائدات إيجارات الوقف لدعم الأبحاث الرائدة الرامية إلى الارتقاء بحياة وصحة الأفراد.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة: «في إطار جهودنا لدعم سبل العطاء في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، نسعى دائماً في مؤسسة الجليلة إلى استحداث نماذج مالية مبتكرة تدعم مشاريعنا وبرامجنا. فقد أطلقت مؤسسة الجليلة منذ إنشائها في 2013، أربعةً من مباني الأوقاف، أحدها يعتبر أول وقف يتم تشييده في دولة الإمارات؛ بهدف دعم الأبحاث في المجالات الطبية. وسيسهم وقفنا الأخير هذا في توفير دخل مستمر كما سيتيح الفرصة أمام الجهات المانحة للمساهمة في البرامج التعليمية والبحثية الطبية التي تلعب دوراً مهماً في دعم رسالتنا الرامية إلى الارتقاء بصحة الإنسان».

وسيتم تشييد المبنى على أرض منحتها حكومة إمارة دبي، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء خلال عام 2023، وأن تُستكمل بحلول نهاية عام 2024. ويتألف المبنى الذي تم تكليف شركة عارف وبن طوق للاستشارات الهندسية والمعمارية بمهمة تصميمه، من 60 وحدة سكنية متفاوتة الحجم، وتتضمن شقق «استوديو» صغيرة وشققاً مؤلفة من غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث غرف. كما يحتوي المبنى على نادٍ رياضي مزود بأحدث المعدات.

وقُسمت قيمة المشروع الوقفي البالغة 46 مليون درهم على 46 ألف سهم بقيمة ألف درهم للسهم الواحد. وأخذت شركة «شرفي القابضة» زمام المبادرة حيث أسهمت بمبلغ مليون درهم إماراتي من خلال شراء 1000 سهم وقفي.

وتعرض مؤسسة الجليلة الآن أسهم المشروع الوقفي للشراء عبر موقعها الإلكتروني، مما يوفر طريقة سهلة وسريعة للأفراد للمساهمة في صندوق الوقف.