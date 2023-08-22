الأربعاء 23 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بلدية أبوظبي تنظم مبادرات لإسعاد العمال

بلدية أبوظبي تنظم مبادرات لإسعاد العمال
23 أغسطس 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مبادرات إنسانية لبلدية أبوظبي لتخفيف عناء حر الصيف عن العمال
منفذ جديد لبيع السلع الغذائية المدعومة في أبوظبي

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة ومركز بلدية الشهامة، مبادرة لدعم العمال الموجودين في عددٍ من المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركزين؛ بهدف تخفيف عناء الحر عنهم في فصل الصيف، وتقديراً لجهودهم، وترسيخاً لمعاني الرحمة والإنسانية التي تعكس قيم دولة الإمارات.
كما نفذ مركز بلدية المدينة مبادرة، تزامناً مع اليوم العالمي للعمل الإنساني تمثلت في اصطحاب 32 عاملاً في رحلة ترفيهية ثقافية إلى متحف اللوفر في أبوظبي.
حيث تأتي المبادرة انعكاساً للقيم الإنسانية العالية في الإمارات، وتجسيداً لمعاني التكافل الاجتماعي، والسعي نحو إسعاد أفراد المجتمع كافة، وتعبيراً عن التقدير الكبير لفئة العمال، والحرص على إسعادهم.
وعبرت البلدية عن صادق تقديرها وشكرها لمتحف اللوفر لتعاونه واستجابته لدعم هذه المبادرة المجتمعية والإنسانية.
كما نفذ مركز بلدية الشهامة، بالتعاون مع مصنع النشاش للمياه النقية، مبادرة بعنوان «نبرد عليهم»، استهدفت الفئة العاملة في صيانة المرافق العامة والبلدية، لرسم البسمة على وجوههم وتخفيف حرارة الصيف عنهم، حيث تم خلال المبادرة توزيع القبعات والمياه الباردة على مئات العمال.
وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي حرصها على صحة وسلامة العاملين في المواقع الإنشائية من المخاطر كافة، حيث تنفذ حملات مستمرة على مواقع البناء والإنشاء والهدم على مدار العام، لمراقبة ورصد مدى التزام شركات البناء والإنشاء بمعايير السلامة الواجب توافرها، كما تنفذ حملات ميدانية لتوعية وحث شركات البناء والإنشاء والهدم على ضرورة توفير كافة وسائل الوقاية والإسعافات الأولية في المواقع.

بلدية أبوظبي
بلدية الشهامة
العمال
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الإمارات ترفع الحصاد إلى 23 ميدالية في بطولة العالم للجو جيتسو
الرياضي
الإمارات ترفع الحصاد إلى 23 ميدالية في بطولة العالم للجو جيتسو
اليوم 20:03
الشارقة يكتب التاريخ في قلب تبريز
الرياضي
الشارقة يكتب التاريخ في قلب تبريز
اليوم 19:55
بيلينجهام.. «الجنتلمان الإنجليزي»
الرياضي
بيلينجهام.. «الجنتلمان الإنجليزي»
اليوم 19:53
إعدام 120 ألف ثعلب في فنلندا بسبب إنفونزا الطيور
عربي ودولي
إعدام 120 ألف ثعلب في فنلندا بسبب إنفلونزا الطيور
اليوم 19:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©