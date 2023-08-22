بلدية أبوظبي تنظم مبادرات لإسعاد العمال

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة ومركز بلدية الشهامة، مبادرة لدعم العمال الموجودين في عددٍ من المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركزين؛ بهدف تخفيف عناء الحر عنهم في فصل الصيف، وتقديراً لجهودهم، وترسيخاً لمعاني الرحمة والإنسانية التي تعكس قيم دولة الإمارات.

كما نفذ مركز بلدية المدينة مبادرة، تزامناً مع اليوم العالمي للعمل الإنساني تمثلت في اصطحاب 32 عاملاً في رحلة ترفيهية ثقافية إلى متحف اللوفر في أبوظبي.

حيث تأتي المبادرة انعكاساً للقيم الإنسانية العالية في الإمارات، وتجسيداً لمعاني التكافل الاجتماعي، والسعي نحو إسعاد أفراد المجتمع كافة، وتعبيراً عن التقدير الكبير لفئة العمال، والحرص على إسعادهم.

وعبرت البلدية عن صادق تقديرها وشكرها لمتحف اللوفر لتعاونه واستجابته لدعم هذه المبادرة المجتمعية والإنسانية.

كما نفذ مركز بلدية الشهامة، بالتعاون مع مصنع النشاش للمياه النقية، مبادرة بعنوان «نبرد عليهم»، استهدفت الفئة العاملة في صيانة المرافق العامة والبلدية، لرسم البسمة على وجوههم وتخفيف حرارة الصيف عنهم، حيث تم خلال المبادرة توزيع القبعات والمياه الباردة على مئات العمال.

وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي حرصها على صحة وسلامة العاملين في المواقع الإنشائية من المخاطر كافة، حيث تنفذ حملات مستمرة على مواقع البناء والإنشاء والهدم على مدار العام، لمراقبة ورصد مدى التزام شركات البناء والإنشاء بمعايير السلامة الواجب توافرها، كما تنفذ حملات ميدانية لتوعية وحث شركات البناء والإنشاء والهدم على ضرورة توفير كافة وسائل الوقاية والإسعافات الأولية في المواقع.