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الإمارات

«الياه سات» تتطلع للمشاركة في «COP28»

علي الهاشمي (من المصدر)
23 أغسطس 2023 01:13

أبوظبي (وام)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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 تستعد شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في الإمارات للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «Cop28».
وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات» في ضوء بدء العد التنازلي لاستضافة الإمارات للمؤتمر بعد 100 يوم في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين: «تعكس هذه الاستضافة التقدير العالمي لدور الإمارات الرائد في قيادة جهود الحفاظ على كوكب الأرض ومواجهة تحديات التغير المناخي لاسيما وأن الدولة تعد في طليعة دول العالم الساعية إلى الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
ولفت الهاشمي إلى تطلع «الياه سات» للمشاركة في المؤتمر لوضع خدمات وحلول الشركة في مجال الاتصالات الفضائية في خدمة الأهداف العالمية للاستدامة والحفاظ على كوكب الأرض وذلك من خلال العلاقات والتعاون الوطيد للشركة مع العديد من الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية.
وقال الهاشمي:«نحن على ثقة بأن دولة الإمارات - كما عهدناها دوماً - تملك المقومات كافة لتقديم دورة استثنائية من هذا المؤتمر تعزز فعالية وجودة التنظيم إلى آفاق غير مسبوقة».
وأضاف: «بصفتها المزود الرائد لحلول الاتصالات المتطورة عبر الأقمار الصناعية من خلال أسطول متكامل يغطي ما يزيد على 150 دولة و80% من سكان العالم، تضطلع «الياه سات» ضمن إطار عمل الاستدامة الذي تطبقه بدور حيوي في هذا السياق من خلال حلولها التقنية النوعية عبر الأقمار الصناعية والتي تسهم في تعزيز الاستدامة والحفاظ على كوكب الأرض».
وأشار الهاشمي إلى بعض الحلول التقنية في هذا الصدد مثل حلول المراقبة الأرضية وحلول إنترنت الأشياء وإرسال تحديثات حول العديد من المؤشرات الحيوية ومنها حالة الطقس والاحتباس الحراري وذوبان الجليد والتصحر والمعلومات ذات الصلة بقطاعات الزراعة والصيد وغيرها، مؤكد توفير الشركة لحلول الاتصالات الفضائية في حالات مواجهة الكوارث الطبيعية لتسهيل جهود خدمات الطوارئ وتقديم المساعدة وحماية البيئة وإنقاذ الأرواح.

الياه سات
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