«المباركة» تنظم معسكراً صيفياً للطلاب

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة شما بنت خليفة بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة المباركة، على أهمية استثمار الفترة الصيفية في تعزيز بناء الشخصية الطلابية المعتزة بهويتها وقيمها الوطنية والفخورة بتراثها الشعبي وتاريخها، مشيرة إلى أن بناء الإنسان والاستثمار فيه يتصدر أجندة أولويات القيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة، ومن هنا تأتي أهمية البرامج والفعاليات التي نفذتها مؤسسة المباركة بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين خلال الفترة الصيفية، ومن بينها المعسكر الصيفي الذي نظمته مؤسسة المباركة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشارك فيه 29 طالباً من برنامج المغاوير.

و«يعتبر البرنامج أحد البرامج الحيوية لمؤسسة المباركة، حيث تضمن المعسكر الصيفي عدداً من الفعاليات الرياضية والمسابقات التي تحقق الأهداف المنشودة في تدريب الطلاب على العمل الجماعي، والعمل بروح الفريق، وإعلاء المنافسة الشريفة، بالإضافة إلى الحرص على التمييز على المستويين الفردي والجماعي، وتوفير بيئة جذابة للطلبة المشاركين تمكنهم من التفاعل بإيجابية، مما ينعكس على شخصية كل منهم في حياته العملية والعلمية، حيث تم من خلال التعاون المشترك مع مجلس أبوظبي الرياضي اختيار صقل شخصيات الطلبة المشاركين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة العصر واستشراف المستقبل».

وأشادت الشيخة شما بنت خليفة بن حمدان آل نهيان بالتعاون المثمر من قبل مجلس أبوظبي الرياضي والحرص على توفير كل أسباب النجاح لهذا البرنامج، مما كان له أكبر الأثر بتحقيق أهداف المعسكر الذي تضمن اختيار مدرسة الرواد (الوثبة) للمعسكر الرياضي الذي ضم رياضات فردية، جماعية وبرامج لياقة بدنية: كرة السلة، كرة الطائرة، جو جيتسو، كرة القدم والسباحة للذكور من سن 12 إلى 17 سنة، وتخصيص مدربين وطاقم لهم لمدة أسبوعين.

وفي الختام أعربت عن تقديرها لجميع فرق العمل التي ساهمت في إنجاح فعاليات المعسكر، سواء من مجلس أبوظبي الرياضي أو برنامج المغاوير، وكذلك الطلبة المشاركون ودعم أولياء أمورهم وأسرهم، بما كفل النجاح والتميز لفعاليات المعسكر.