تعاون بين «همة» وجامعة عجمان

أبوظبي (وام)

وقعت جمعية أمهات أصحاب الهمم «همة» مذكرة تفاهم مع جامعة عجمان لتقديم البرامج التدريبية لأمهات أصحاب الهمم. وقع المذكرة نورة محمد المريخي، رئيسة مجلس إدارة جمعية أمهات أصحاب الهمم، والدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الإمكانيات العلمية والعملية والمهنية لدى الطرفين، وتقديم خصومات للبرامج التدريبية التي يطرحها مركز التعليم المستمر في الجامعة، والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والندوات التي يتم تنظيمها، وعقد لقاءات دورية للاطلاع على أفضل الممارسات في جميع مجالات العمل.

وقالت نورة محمد المريخي، بهذه المناسبة، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن خطة الجمعية في تعزيز وتوسيع دائرة علاقاتها مع المؤسسات التعليمية، وتفعيل شراكات تحقق أهداف استراتيجية الجمعية.

وأكدت حرص الجمعية والتزامها تجاه تطوير إمكانيات أمهات أصحاب الهمم، مشيرة إلى أن المذكرة تعكس رؤيتها في توفير فرص تعليمية متميزة تسهم في بناء قدرات أمهات أصحاب الهمم وتعزز دورهن المجتمعي، بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية والمرموقة مثل جامعة عجمان، واستغلال إمكاناتها العلمية والعملية لصالح الأمهات وتزويدهن بمهارات وبرامج متخصصة تتناسب مع احتياجاتهن وتطلعاتهن.

وأوضحت المريخي أن المذكرة توثق شراكة مميزة تقدم العديد من الفوائد والتسهيلات التي ستعود بالنفع على أعضاء الجمعية وأمهات أصحاب الهمم، متوجهةً بالشكر والتقدير إلى جامعة عجمان على دعمها أهداف الجمعية. من جهته، قال الدكتور كريم الصغير: إن المذكرة خطوة مهمة في تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الجامعة والمؤسسات غير الربحية في الدولة، مؤكداً التزامهم بتقديم خبراتهم العلمية والعملية لصالح الجمعية، وتنفيذ الأهداف المشتركة التي تنص عليها مذكرة التفاهم، وتعزيز قدرات ومهارات أمهات أصحاب الهمم.

من ضمن أهداف الجمعية الرئيسة، فتح قناة تواصل فعالة مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والخطة الاستراتيجية لأصحاب الهمم التي أقرها مجلس الوزراء الموقر في العام 2017م، وذلك في إطار الدور العظيم الذي تقوم به الأم في عملية علاج وتطوير مهارات أصحاب الهمم ودمجهم وتمكينهم في المجتمع في كافة المجالات.