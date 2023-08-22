تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت.. «النسر الطائر» لجامعة خليفة إلى المرحلة النهائية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن ترشيح فريق «النسر الطائر»، الذي يجمع ما بين جامعة خليفة ومعهد بكين للتكنولوجيا، ليصبح واحداً من ضمن الفرق الخمسة المرشحة للنهائيات من بين 14 فريقاً دولياً وصلت للدور نصف النهائي. وقد تأهل فريق النسر الطائر للمرحلة النهائية التي تتمثل بالتحدي البحري الكبير، وهو نسخة من سلسلة تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوتات، الذي تبلغ قيمة جائزته 3.25 مليون دولار أميركي.

شارك أكثر من 50 فريقاً في التحدي البحري الكبير الذي ركز على التعاون في تطوير المركبات الجوية ذاتية التحكم والمركبات السطحية ذاتية التحكم، لتقوم بأداء مهام معقدة تشمل التنقل والمناورة في بيئة بحرية تخلو من نظام الملاحة الفضائية العالمي. وقد حصل فريق «النسر الطائر»، الذي يضم 45 عضواً من جامعة خليفة ومعهد بكين للتكنولوجيا، على جائزة تأهل للمراحل النهائية بقيمة 100.000 دولار أميركي، وذلك عن الأداء المتميز للفريق خلال مرحلة المحاكاة لينتقل بعدها إلى مرحلة العروض النهائية.

وقد تعاون 20 عضواً من جامعة خليفة من طلبة وباحثين في تطوير مركبة سطحية ذاتية التحكم قادرة على التنقل والمناورة بالذراع الروبوتي وتعزيز رؤية تنقل المركبة ذاتية التحكم ومناوراتها، في حين قام طلبة معهد بكين للتكنولوجيا والباحثون بالعمل على تطوير عملية البحث عن السفينة المستهدفة بشكل ذاتي، باستخدام مركبات جوية ذاتية التحكم في البيئات الخالية من نظام الملاحة الفضائية العالمي والمناورة مع مركبات جوية ذاتية التحكم، إلى جانب تطوير رؤية للبحث والمناورة.

وفي مرحلة المحاكاة، تم توفير نظام محاكاة مفتوح المصدر لـ 14 فريقاً تأهل للمرحلة نصف النهائية، بهدف تطوير إثبات صحة المفهوم وإكمال مهام التفتيش والتدخل في المحاكاة. وقد اشتملت بيئة المحاكاة على منطقة ساحلية كبيرة ومركبات جوية ذاتية التحكم ذات إعدادات استشعار متنوعة ونموذج لمركبة سطحية ذاتية التحكم وروبوت مناور والعديد من السفن المستهدفة.

التحدي البحري الكبير

قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: «يسعدنا أن يخرج تعاون جامعة خليفة مع معهد بكين للتكنولوجيا للمشاركة في تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوتات 2024 بنتائج مثمرة تجسدت باختيار فريق النسر الطائر ليكون ضمن الفرق الخمسة المتأهلة للمرحلة النهائية، مرحلة التحدي البحري الكبير. وفي هذا الإطار، أهنئ جميع أعضاء الفريق من جامعة خليفة ومن معهد بكين للتكنولوجيا، متمنياً لهم التفوق على الفرق الأخرى في مرحلة العرض، تماماً كما تفوقوا عليهم في مرحلة المحاكاة».

يذكر أن تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت يُقام في أبوظبي كل عامين، وهو مسابقة دولية للروبوتات تستقطب المشاركات من جميع الجامعات والمراكز البحثية والشركات والأفراد المبتكرين من جميع أنحاء العالم، بهدف تطوير الحلول الفعالة التي تعالج التحديات العالمية الملحة من خلال تطبيق تكنولوجيا الروبوتات ذاتية التحكم.