جامعة الإمارات عضو في أكاديمية للمخترعين بالولايات المتحدة

العين (وام)

حصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة، على عضوية الأكاديمية الوطنية للمخترعين «NAI» في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لبراءات الاختراع، من خلال توفير البيئة والممكنات المناسبة التي تساعد أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب على المحافظة على ملكية أفكارهم والإسهام في تحويلها إلى شركات ناشئة ذات مردود اقتصادي.

وأوضح أن هذه العضوية ستتيح للمخترعين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين، الاستفادة من العديد من المزايا التي تتيحها «NAI»، بما في ذلك برامج التدريبية وورش العمل والفرص الأخرى، للاستفادة من المتخصصين والخبراء في مجال نقل الأفكار المسجلة كبراءة اختراع إلى الصناعة.

وأشار الدكتور أحمد علي مراد إلى أن العضوية تمكّن أعضاء هيئة التدريس والمخترعين أيضاً من الاستفادة من الموارد للتواصل مع المؤسسات الأكاديمية الأخرى من خلال الشبكة الدولية للأكاديمية، وتوفير الأدوات المختلفة التي تؤدي إلى الاكتشاف، وتساعد أيضاً في توجيه وتثقيف الجيل القادم من المخترعين.