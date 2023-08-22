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«حمدان بن محمد الذكية» تنظم يوماً مفتوحاً في«حتا المجتمعي»

«حمدان بن محمد الذكية» تنظم يوماً مفتوحاً في«حتا المجتمعي»
23 أغسطس 2023 01:13

دبي (الاتحاد)

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 نظَّمت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» مؤخراً يوماً مفتوحاً في مركز حتّا المجتمعي التابع لهيئة تنمية المجتمع، في إطار استعداداتها لانطلاقة العام الأكاديمي المقبل. كما سلطت الجامعة الضوء على التسهيلات التي تتيحها للدارسين من منطقة حتا، ومن ضمنها حسومات حصرية على الرسوم الدراسية بنسبة 35%.
وأكد الدكتور فهد السعدي، نائب رئيس الجامعة لقطاع تطوير الدارسين، أن تنظيم اليوم المفتوح في حتّا يأتي تماشياً مع التزامها بتمكين الدراسين، لا سيما أبناء وبنات الوطن، باعتبارهم المحور الرئيس ضمن رؤيتها الأكاديمية، والقوة الدافعة لتحقيق الاستراتيجيات والمشاريع التنموية الوطنية. وأوضح السعدي أن جامعة حمدان بن محمد الذكية تولي أهميةً كبيرة للوقوف على احتياجات الدارسين وتعزيز التواصل معهم وتعريفهم بالبرامج التعليمية التي تتيحها الجامعة، لضمان المواءمة بين منظومتها الأكاديمية ومتطلبات المتعلمين.

جامعة حمدان بن محمد الذكية
منفذ حتّا الحدودي
تنمية المجتمع
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