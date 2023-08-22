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تعزيز التوعية بين 600 طالب وطالبة في دبي

تعزيز التوعية بين 600 طالب وطالبة في دبي
23 أغسطس 2023 01:13

دبي (الاتحاد)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمبادرة الروح الإيجابية وبالتعاون مع نادي بالرميثة الرياضي بدبي، عدداً من البرامج والمحاضرات التوعوية لأكثر من 600 طالب وطالبة تراوحت أعمارهم بين 5 و 15 عاماً، خلال فترة الصيف.
شهد انطلاق البرامج والمحاضرات، عادل بالرميثة مدير النادي، وفاطمة بوحجير منسقة مبادرة الروح الإيجابية، والملازم محمد الخزرجي والملازم مريم عبدالله.
وأشاد عادل بالرميثة، بجهود القيادة العامة لشرطة دبي التوعوية والتثقيفية، مؤكداً أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الحكومية والخاصة في تعزيز الوعي بين الشباب، والمشاركة في تنشئة جيل قادر على حماية نفسه، وتوجيه طاقاته وقدراته في المسار الصحيح الذي يخدم نفسه وأسرته ووطنه.
بدورها، قالت  فاطمة بوحجير، إن مبادرة الروح الإيجابية، مستمرة في جهودها التوعوية والتثقيفية بين أفراد المجتمع، عبر مبادرات وبرامج وفعاليات مجتمعية ورياضية تحقق الأهداف المرجوة من المبادرة، والرامية إلى إسعاد المجتمع، وتعزيز السلوك الإيجابي وقيم التسامح والتعايش بين الأفراد.

دبي
شرطة دبي
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