القبض على سائق دهس آسيوياً في دبي ولاذ بالفرار

دبي (الاتحاد)

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، في أقل من 3 ساعات، من القبض على سائق آسيوي، يبلغ من العمر 24 عاماً، تسبب في حادث دهس لشاب آسيوي آخر، 27 عاماً، ما أدى إلى تعرضه لإصابات بليغة، ونقله إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج‏.

وقال العقيد عبد المنعم عبد الرحمن محمد، مدير مركز شرطة بر دبي بالوكالة، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود بلاغ إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، يفيد بوقوع حادث دهس في منطقة القوز الصناعية، ما تسبب في إصابة بليغة لشخص، فيما لاذ المُتسبب بالهروب من موقع الحادث.

وأشار العقيد عبد المنعم محمد إلى أن الدوريات المرورية والأمنية انتقلت إلى مكان الحادث للتحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين أن الشاب الآسيوي كان يعبر الطريق على شارع فرعي ما أسفر عن تعرضه للدهس، وهروب السائق بعد وقوع الحادث فوراً، مبيناً أن شرطة دبي باشرت عملياتها في البحث عن السائق، وفي أقل من ساعة واحدة تم ضبط المركبة المُتسببة في الحادث بعد العثور عليها مُتوقفة من دون السائق وعليها آثار الاصطدام.

وبين أنه تم التعميم فوراً على السائق، وإلقاء القبض عليه خلال أقل من 3 ساعات، حيث كان يحاول الهرب خارج الدولة.

ونوه العقيد عبد المنعم عبد الرحمن إلى أن من أهم المُسببات الرئيسة لحوادث الدهس العبور الخاطئ للمشاة من الأماكن غير المخصصة، وغياب المسؤولية من جانب السائقين بعدم إعطاء أولوية المرور لمستخدمي الطريق من المشاة، وهو ما ينتج عنه أفعال غير قانونية، كالهروب من موقع الحادث إلى جانب حادثة الدهس، وعليه يكون السائق ارتكب جريمتين يعاقب عليهما القانون.