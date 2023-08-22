1800 فحص بـ«مختبر الموانئ والجمارك» في دبي

دبي (وام)

أجرت «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» عبر مختبرها المركزي بدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص نحو 1800 فحص خلال النصف الأول من عام 2023 للتأكد من كفاءة وسلامة الأنظمة البيئية في مناطق التطوير الخاصة التي تدخل تحت إشراف المؤسسة بدبي، وذلك في إطار تكريس الجهود التي تحقق الاستدامة البيئية. وأكد المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، أن المختبر المركزي بإدارة البيئة والصحة والسلامة استطاع خلال النصف الأول من العام الجاري تطوير خدماته المقدمة استجابة لرؤية القيادة الرشيدة بتكريس عام 2023 عاماً للاستدامة، مشيراً إلى حرص «تراخيص» على مواكبة جميع التوجهات الحكومية المتعلقة بتوفير أفضل مقومات السلامة والأمان.

وقال عبدالله بالهول، إن المختبر المركزي يعمل على التحقق من جودة وسلامة الأنظمة البيئية في المناطق التي تشرف عليها المؤسسة والحيلولة من دون وقوع الأضرار البيئية الناتجة عن الأعمال الإنشائية وعمليات التصنيع في تلك المناطق، والتي قد تؤثر سلباً على البيئة العامة وصحة الإنسان، مع تطبيق أفضل الممارسات في المجال البيئي وبما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية والمواصفات المعتمدة.

وأكد الرئيس التنفيذي لدائرة «تراخيص» أن المختبر المركزي يعمل على توظيف أحدث التقنيات تحقيقاً لرؤية وأهداف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من خلال وضع العمليات وإقرار اللوائح التنظيمية وتنفيذ الحلول المبتكرة من خلال الكوادر الفنية المتخصصة والمؤهلة لإجراء مختلف أنواع التحاليل التي يبلغ عددها نحو 50 نوعاً، والمتضمنة على سبيل المثال قياس جودة مياه الشرب، ومياه برك السباحة، والمياه الجوفية، وتحليل جودة الهواء، والانبعاثات الغازية، وقياس مستوى الضوضاء، وغيرها من الخدمات عبر استخدام أحدث الأجهزة المبتكرة والتقنيات الرائدة في مجال الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية.

تجارية ورقابية

تطرق سالم الحمادي، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في «تراخيص» إلى نتائج تقارير المختبر المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي تشير إلى إجراء نحو 1800 فحص للتأكد من كفاءة وسلامة الأنظمة البيئية في المناطق التي تدخل تحت إشراف المؤسسة.

ونوه إلى أن الإحصائيات الرسمية التي أصدرتها الإدارة كشفت عن نمو عدد المعاملات المقدمة لإجراء التحاليل البيئية المختلفة خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي وتصدرت المعاملات.. فحوصات كل من مياه الصرف وفحوصات مراقبة انبعاثات المداخن وفحوصات مياه الميناء.

وأوضح، أنه بشأن تقارير معاملات التحاليل فقد انقسمت ما بين تجارية ورقابية وبلغ عدد العينات الرقابية نحو 1014 عينة فيما بلغ عدد العينات التي تم فحصها لأغراض تجارية نحو 783 عينة.