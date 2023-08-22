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«كراكال» تحتفي بإرث الإمارات في «أبوظبي للصيد والفروسية»

«كراكال» تحتفي بإرث الإمارات في «أبوظبي للصيد والفروسية»
23 أغسطس 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد)
تشارك كراكال، الشركة التابعة لمجموعة إيدج والرائدة في إنتاج الأسلحة الخفيفة في منطقة الخليج، للمرة السادسة عشرة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023، بصفتها المنتج الأول في الإمارات  للمسدسات والرشاشات والبنادق وبنادق القنص عالية الأداء.. وتشارك كراكال في النسخة العشرين من الحدث التي تبدأ 2 سبتمبر المقبل، باعتبارها راعي القطاع، وتعرض مجموعتها التجارية الكاملة من البنادق الدقيقة والمسدسات.. وبنادق ألمانية فاخرة من إنتاج الشركة الألمانية التابعة لها «ميركل» ومنتجات من «ليوا آرمز» ومنتجات من لهب للذخائر الخفيفة.

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وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لـ«كراكال»: فخورون بالمشاركة كراعٍ للقطاع في المعرض، ونوّه بجهود كراكال لتصبح منتجًا رائدًا للأسلحة الخفيفة في المنطقة ومنافسًا عالميًا في سوق الأسلحة النارية، مؤكداً التزامها بمبادرات «الصناعة 4.0» و«اصنع في الإمارات».. ويعتبر المعرض  حدثاً مهماً بالنسبة لكراكال، حيث تعرض أسلحتها محلية الصنع وتحتفي بإرث الإمارات الفريد.. وتعرض الشركة ثلاثة مسدسات فاخرة مرصعة بمعدن البلاتين الثمين وبزخارف ذهبية عيار 24 قيراط، تكريماً لمعلم خالد في دولة الإمارات واحتفاءً بأبطاله.

إيدج
مجموعة إيدج
شركة كراكال
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
الإمارات
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
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