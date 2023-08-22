استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد اليوم، معالي السّيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي، محافظ مسندم بسلطنة عُمان الشقيقة، والوفد المرافق له.

حاكم رأس الخيمة يستقبل محافظ مسندم



وبحث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مع معالي المحافظ، العلاقات الأخوية الوثيقة مع سلطنة عُمان الشقيقة، وسبل تطويرها وتعزيزها نحو آفاق أرحب من التنمية والازدهار في مختلف المجالات.

وأكد سموه على رسوخ وقوة العلاقات التاريخية مع سلطنة عُمان، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة.

حاكم رأس الخيمة يستقبل محافظ مسندم



من جانبه عبر معالي السّيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي، عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي تأكيداً على عمق الروابط الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.