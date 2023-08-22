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حمد الكعبي : الإمارات تلعب دوراً حيوياً في الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي

حمد الكعبي : الإمارات تلعب دوراً حيوياً في الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي
22 أغسطس 2023 18:08

قال سعادة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop28" يعكس إدراكها لأهمية دفع الجهود الدولية مع شركائها من مختلف دول العالم من أجل اتخاذ خطوات عملية وجذرية للتعامل مع تحديات التغير المناخي التي تؤثرعلى الحياة البشرية والبيئة.
وأكد سعادته في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة بدء العد التنازلي للمؤتمر "100 يوم من cop28" أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة للنقاشات مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين حول السياسات والاستراتيجيات وتبادل الخبرات فيما يتعلق بدور الطاقة النووية في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي والحد من آثارها والحفاظ على البيئة.
وأوضح أن الإمارات اتخذت خطوات محورية في هذا الإطار وأكد أن الدولة تلعب اليوم دوراً حيوياً في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي لتحقيق الاستدامة، وذلك من خلال تبني مشاريع وخطط استراتيجية طويلة الأمد مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تعمل على تنويع مصادر الطاقة والانتقال لمصادر نظيفة للطاقة مثل الطاقة النووية.
وقال سعادته : "بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها المستمر، بات برنامج الإمارات للطاقة النووية اليوم نموذجاً يحتذى عالمياً حيث تعمل ثلاث وحدات في محطة براكة للطاقة النووية لتوفر طاقة نظيفة من شأنها أن تحافظ على البيئة وتلبي احتياجات الدولة من الطاقة" وعزا ذلك إلى تضافر الجهود الوطنية للهيئات والمؤسسات المعنية كافة لضمان التطوير والتشغيل الناجح والآمن للبرنامج النووي في دولة الإمارات مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة نواة، وغيرها من الشركاء الوطنيين والدوليين.

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المصدر: وام
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حمد الكعبي
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