الأربعاء 23 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
22 أغسطس 2023 17:09

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.
وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:56 والمد الثاني عند الساعة 05:13 والجزر الأول عند الساعة 10:07 والجزر الثاني عند الساعة 23:40 .
و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 02:13 والمد الثاني عند الساعة 58:02  والجزر الأول عند 14:20 والجزر الثاني عند الساعة 07:38.

أخبار ذات صلة
الإمارات ترفع الحصاد إلى 23 ميدالية في بطولة العالم للجو جيتسو
«يونيك ديكورز» راعياً رسمياً لرابطة المحترفين
المصدر: وام
الإمارات
الطقس
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الإمارات ترفع الحصاد إلى 23 ميدالية في بطولة العالم للجو جيتسو
الرياضي
الإمارات ترفع الحصاد إلى 23 ميدالية في بطولة العالم للجو جيتسو
اليوم 20:03
الشارقة يكتب التاريخ في قلب تبريز
الرياضي
الشارقة يكتب التاريخ في قلب تبريز
اليوم 19:55
بيلينجهام.. «الجنتلمان الإنجليزي»
الرياضي
بيلينجهام.. «الجنتلمان الإنجليزي»
اليوم 19:53
إعدام 120 ألف ثعلب في فنلندا بسبب إنفونزا الطيور
عربي ودولي
إعدام 120 ألف ثعلب في فنلندا بسبب إنفلونزا الطيور
اليوم 19:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©