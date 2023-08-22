"بريد الإمارات" تصدر طوابع تذكارية لفاكهة اللوز الإماراتية

أعلنت مجموعة بريد الإمارات عن إصدار سلسلة طوابع تذكارية مميزة تحتفي بفاكهة اللوز الإماراتية، في إطار جهود المجموعة لتعزيز الوعي بالموارد الطبيعية والزراعية وأهمية استدامتها للأجيال المُقبلة. وجاء اختيار فاكهة اللوز الإماراتية، نظراً لارتباطها الوثيق بالثقافة المحلية، ومكانتها في الذاكرة الشعبية، ورواجها الكبير لدى مُختلف الفئات العُمرية.

وتعد شجرة اللوز الإماراتية إحدى أصناف الفواكه الآسيوية استوائية المنشأ، وتنتمي إلى فصيلة الأشجار شبه دائمة الخضرة، تنمو هذه الشجرة في مناطق متنوعة من دولة الإمارات كما تمتاز بارتفاع جذعها ليتجاوز 10 أمتار، ونمو فروعها أفقياً مشكلةً مساحة كبيرة من الظل. تتصف ثمار اللوز الإماراتية بمذاقها اللذيذ، وتنوع استخداماتها لتشمل الطهي وتحضير وصفات الطب الشعبي، إلى جانب تصنيف نواتها كنوعٍ من المكسرات.

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: يسعدنا إصدار هذه الطوابع التذكارية استمراراً لالتزامنا للحفاظ على التراث البيئي والثقافي لدولة الإمارات. وتعكس هذه الطوابع جمال الطبيعة المحلية وتذكرنا بالقيمة الرمزية لفاكهة اللوز الإماراتية، وتؤكّد على أهمية توثيق دورها في حياة شعبنا على مر الأجيال.

تمتاز الطوابع التذكارية الجديدة بتصميمٍ فريد، يعكس جمالية فاكهة اللوز الإماراتية ومكانتها في دولة الإمارات من المنظورين الثقافي والتراثي، ويسلط الضوء على أهمية حماية البيئة وصون الموروث التراثي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المُقبلة.